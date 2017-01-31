Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/01/2017 18:54

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Denisa GÃ¼ltekin kimdir

Denisa GÃ¼ltekin

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Denisa GÃ¼ltekin bu hafta elenmek Ã¼zere adÄ± en Ã§ok yazÄ±lan kiÅŸi oldu

1992 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da doÄŸmuÅŸtur. Milli sporcu olan yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n, Türkiye Bikini Fitness dalÄ±nda 3 kez ÅŸampiyonluÄŸu vardÄ±r.Denisa ilk konsey öncesi bireysel dokunulmazlÄ±k oyununu kazanan Ogeday ile konuÅŸmuÅŸtu. Eleme potasÄ±na girmek istemediÄŸi için Ogeday'dan güçlü ve elenmeyecek birinin (Eser West) adÄ±nÄ± yazmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.Ä°kinci hafta dokunulmazlÄ±k oyununu kaybeden gönüllüler konseyinde ismi en çok yazÄ±lan Denisa oldu.

 
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