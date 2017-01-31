Kalbi tekleyen Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son durum

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Denisa GÃ¼ltekin bu hafta elenmek Ã¼zere adÄ± en Ã§ok yazÄ±lan kiÅŸi oldu