Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/01/2017 18:44

Kalbi tekleyen Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son durum


Survivor 2017'de ÃœnlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yarÄ±ÅŸan Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n kalbinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± rahatsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± adaya doktor gelerek mÃ¼dahale edilid.

Survivor 2017'de Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n kalbinde problem yaÅŸamasÄ±ndan korkan takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± adaya doktor istedi. Ünlüler adasÄ±na gelen doktor önce Ä°lhan MansÄ±z'Ä± orada muayene etti.TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ± Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±rken sonrasÄ±nda ünlü futbolcu hÄ±zlÄ±ca adadan götürüldü.Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda adadaki takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± büyük endiÅŸe yaÅŸadÄ±. Furkan KÄ±zÄ±lay Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n baÅŸÄ±nda beklerken hayli korkmuÅŸ görünüyordu.RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±yla sevenlerini korkutan Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n son durumu Survivor Panorama'da açÄ±klandÄ±. Tedavisi devam eden Ä°lhan'Ä±n durumunun iyi olduÄŸu açÄ±klandÄ±.

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