Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Sadin BakÄ±r kimdir

Survivor 2017 kadrosuna ikinci hafta katÄ±lan Sadin BakÄ±r gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele ediyor. Peki Sadin BakÄ±r kimdir? Detaylar haberimizde

Aslen Gaziantepli olan Sadin BakÄ±r, 1986’da Amasya’da doÄŸdu. Gaziantep Üniversitesi beden eÄŸitimi ve spor öÄŸretmenliÄŸi bölümünden mezun olan milli sporcu, çocukluÄŸundan itibaren güreÅŸ sporuyla ilgilenmektedir. 2002 yÄ±lÄ±nda Ukrayna’da yapÄ±lan yÄ±ldÄ±zlar Greco Romen güreÅŸ Avrupa ÅŸampiyonasÄ±nda Türkiye’ye bir altÄ±n madalya kazandÄ±ran Sadin BakÄ±r, 2005 yÄ±lÄ±nda Litvanya’da yapÄ±lan gençler dünya güreÅŸ ÅŸampiyonasÄ±nda da bronz madalya almÄ±ÅŸtÄ±r. 8 yÄ±ldÄ±r beden eÄŸitimi öÄŸretmenliÄŸini sürdüren Sadin BakÄ±r, Ä°BB Spor Kulübü’nde antrenörlük yapmaktadÄ±r. Aktif spor hayatÄ±na yaÄŸlÄ± pehlivan güreÅŸçisi olarak devam ettirmektedir.

KENDÄ°NÄ° ÅžU SÖZLERLE TANITTI

"Ben güreÅŸçiyim. Ä°stanbul'da yaÅŸÄ±yorum aslen Gaziantepliyiz. Dedelerimden miras kalan ata sporumuz güreÅŸle uÄŸraÅŸÄ±yorum. YÄ±llarca milli takÄ±mlarda ülkeme hizmet ettim. YÄ±ldÄ±zlar ve gençler kategorilerinde madalyalar kazandÄ±m. Åžu anda antrenörlük yapÄ±yorum. Ülkeme hizmet edecek, madalyalar kazandÄ±racak güreÅŸçiler yetiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. AynÄ± zamanda KÄ±rkpÄ±nar yaÄŸlÄ± güreÅŸleri ile uÄŸraÅŸÄ±yorum. BaÅŸaltÄ± pehlivanÄ±yÄ±m. Survivor'a mücadeleci ruhumu gösteremeye kendimi ispatlamaya geldim. FÄ±rsat olursa kendini sergilemek istiyorum."

Kaynak: Hürriyet