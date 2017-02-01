Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/02/2017 08:58

Seren Serengil Zuhal Topal'Ä±n programÄ±ndaki o adaya talip oldu

Seran Serengil

Sunucu ve ÅŸarkÄ±cÄ± Seren Serengil, Star TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la adlÄ± evlilik programÄ±na katÄ±larak damat adayÄ± Ali'ye talip oldu

Loca adaylarÄ±ndan Ali’ye talip olan ünlü sanatçÄ± Seran Serengil, izleyenleri çok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. ProgramÄ±n sunucusu Zuhal Topal, önce locadaki damat adaylarÄ±ndan Ali’nin bir talibi olduÄŸunu söyledi. ArdÄ±ndan Sibel adÄ±yla ünlü sanatçÄ± Seren Serengil’i, stüdyoya davet etti. Serengil’in, stüdyoya girmesiyle büyük bir alkÄ±ÅŸ koptu. Ne olduÄŸunu anlayamayan Ali, talibini tanÄ±mak için sorular sordu. Seren Serengil, hiç evlenmediÄŸini ve iÅŸletme sahibi olduÄŸunu söyledi. Nefesler tutuldu! Paravan açÄ±ldÄ± ve Serengil’in, Ali’ye yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸaka böylece ortaya çÄ±ktÄ±. Ünlü sanatçÄ±yÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gören Ali, adeta ÅŸok oldu. YaptÄ±ÄŸÄ± bu büyük sürpriz herkesin yüzünü güldürürken, Ali uzun süre yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku anlatamadÄ±.

 
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