Usta sanatÃ§Ä± BarÄ±ÅŸ ManÃ§o aramÄ±zdan ayrÄ±lalÄ± 18 yÄ±l oldu

Sanat hayatÄ± boyunca 200'den fazla besteyle 12 altÄ±n ve bir platin albÃ¼mÃ¼n altÄ±na imza atan sanatÃ§Ä± BarÄ±ÅŸ ManÃ§o vefatÄ±nÄ±n 18. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lÄ±yor

Usta sanatçÄ± BarÄ±ÅŸ Manço, Devlet KonservatuvarÄ± klasik Türk sanat müziÄŸi sanatçÄ±sÄ± ve yazar Rikkat UyanÄ±k ile Ä°smail HakkÄ± Manço çiftinin ikinci çocuÄŸu olan Mehmet BarÄ±ÅŸ Manço, 2 Ocak 1943'te Üsküdar'da dünyaya geldi.SanatçÄ±, annesinin desteÄŸiyle çocukluk yÄ±llarÄ±nda müzikle ilgilenmeye baÅŸlayan Manço, piyano ve gitar dersleri alarak tekniÄŸini ve müzik bilgisini geliÅŸtirdi.

ÖÄŸrenim hayatÄ±na KadÄ±köy Gazi Mustafa Kemal Ä°lkokulunda baÅŸlayan BarÄ±ÅŸ Manço, Galatasaray Lisesinin orta bölümüne devam etti. SanatçÄ± 1957'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye baÅŸladÄ± ve 1958'de "Kafadarlar" adlÄ± müzik grubu kurdu.

BarÄ±ÅŸ Manço, ilk bestesi Dream Girl'ü bu dönemlerde yaptÄ± ve Ankara'da küçük bir müzik ödülünün sahibi oldu.SanatçÄ±, 1959'da babasÄ±nÄ±n vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Galatasaray Lisesinden ayrÄ±larak, eÄŸitimini ÅžiÅŸli Terakki Lisesinde tamamladÄ±.

Ä°LK KONSERÄ°NÄ° 1959'DA VERDÄ°

Galatasaray Lisesindeki arkadaÅŸlarÄ±yla, ikinci grubu "Harmoniler"i kuran sanatçÄ±, 1959'da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi. Harmoniler'in ilk 45'likleri, 1962'de yayÄ±mlandÄ±. BarÄ±ÅŸ Manço, Harmoniler ile "Twistin Usa / The Jet", "Do The The Twist / Let's Twist Again" ve "ÇÄ±t ÇÄ±t Twist / Dream Girl" adlÄ± üç 45'lik yaptÄ±.

Manço, liseyi bitirdikten sonra Türkiye'den ayrÄ±lÄ±p Belçika'da öÄŸrenim hayatÄ±nÄ± sürdürmek isteyince Harmoniler daÄŸÄ±ldÄ±. Belçika Kraliyet Akademisinde 1963-1971'de resim, grafik ve iç mimari eÄŸitimi alan sanatçÄ±, 1964'te FransÄ±zca dört parçadan oluÅŸan bir mini albüm (EP) çÄ±kardÄ±.

BarÄ±ÅŸ Manço, 1966'da "Les Mistigris" adlÄ± müzik grubuna katÄ±ldÄ± ve grupla beraber Fransa, Belçika, Almanya, Ä°sveç ve Çekoslovakya'da konser verdi.

SanatçÄ±, 1968'de, genç gitaristler Mazhar Alanson, Fuat Güner, baterist Ali Serdar ve bas gitarist Mithat DanÄ±ÅŸan'dan oluÅŸan KaygÄ±sÄ±zlar grubu ile çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Manço'nun KaygÄ±sÄ±zlar ile 1968'de çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±, "Kol DüÄŸmeleri", "Big Boss Man", "Seher Vakti", "Good Golly Miss Molly" parçalarÄ±nÄ± içeren plaÄŸÄ±, oldukça geniÅŸ bir popülarite elde etti.

"Trip/KaranlÄ±klar Ä°çinde", "Kirpiklerin Ok Ok Eyle/AÄŸlama DeÄŸmez Hayat", "KaÄŸÄ±zman/Anadolu", ve "Flower of Love / BoÄŸaziçi" plaklarÄ±na imza atan BarÄ±ÅŸ Manço ve KaygÄ±sÄ±zlar'Ä±n "AÄŸlama DeÄŸmez Hayat" isimli 45'liÄŸi 1969'da 50 binin üstünde satÄ±ÅŸ yaparak Manço'ya ilk altÄ±n plaÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±rdÄ±.

Ä°LK KLÄ°BÄ°NDE MÜLAZÄ°M-Ä° EVVEL BARIÅž EFENDÄ° OLDU

"Hey Koca Topçu" ÅŸarkÄ±sÄ±na 1973'te çektiÄŸi ilk video klibinde, Kurtalan Ekspres üyeleri Yeniçeri ve Mehter kÄ±yafetleriyle, BarÄ±ÅŸ Manço ise Mülazim-i Evvel BarÄ±ÅŸ Efendi olarak asker kÄ±yafetiyle göründü.

Manço, 1975'te "Baba Bizi Eversene" isimli filmde rol aldÄ±. SanatçÄ±, oynadÄ±ÄŸÄ± tek sinema filmi olan yapÄ±mda baÅŸrol oynadÄ±. Filmin müziklerini ise Manço ve Kurtalan Ekspres beraber yaptÄ±.

Lale ÇaÄŸlar ile 18 Temmuz 1978'de evlenen sanatçÄ±nÄ±n DoÄŸukan ve BatÄ±kan adlÄ± iki çocuÄŸu oldu.

SanatçÄ±, 1988'de TRT 1'de çocuk ve aileye yönelik bir eÄŸitim kültür ve eÄŸlence programÄ± olarak baÅŸlayan 7'den 77'ye adlÄ± televizyon programÄ±nÄ± hazÄ±rlayÄ±p sundu. Program, 1998 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda 378. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuÄŸunda ulaÅŸÄ±lmasÄ± zor bir rekoru kÄ±rdÄ±.

Manço ayrÄ±ca, "Ekvatordan Kutuplara" isimli programda ekibiyle beÅŸ kÄ±tada 100'den fazla deÄŸiÅŸik yöreye giderek 600 bin kilometreye yakÄ±n yol kat etti.

"Türkiye'nin EvliyasÄ±" lakabÄ±nÄ± da kazanan sanatçÄ±nÄ±n, son albümü 1996 yÄ±lÄ±nda çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± Japonya'daki konserinin canlÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ±n olduÄŸu "BarÄ±ÅŸ Manço Live Ä±n Japan" oldu.

KALP KRÄ°ZÄ° NEDENÄ°YLE 1 ÅžUBAT'TA VEFAT ETTÄ°

BarÄ±ÅŸ Manço, 200'den fazla beste ile 12 altÄ±n ve 1 platin albüm kazandÄ±. SanatçÄ±nÄ±n besteleri Arapça, Japonca, Farsça, Ä°ngilizce ve FransÄ±zca dillerine çevrilerek farklÄ± sanatçÄ±lar tarafÄ±ndan yorumlandÄ±.

SayÄ±sÄ±z ödülün sahibi olan ve 1991'de devlet sanatçÄ±sÄ± unvanÄ± alan sanatçÄ± ayrÄ±ca Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora unvanÄ±, UluslararasÄ± Teknoloji Ödülü, Japonya UluslararasÄ± Kültür ve BarÄ±ÅŸ Ödülü, Belçika KrallÄ±ÄŸÄ± Leopold II Åžövalyesi NiÅŸanÄ±, FransÄ±z Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ± Edebiyat ve Sanat Åžövalyesi NiÅŸanÄ±na layÄ±k görüldü.

Dünya çapÄ±nda hayranlarÄ± olan ve sevilen sanatçÄ±, 31 Ocak 1999'da Moda'daki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Siyami Ersek GöÄŸüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde 1 Åžubat'ta hayatÄ±nÄ± kaybetti.