Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/02/2017 09:23

Yasemin YalÃ§Ä±n'dan Nihat DoÄŸan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±

Yasemin YalÃ§Ä±n

Yeni sinema filmi ile eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefinde olan Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'e Yasemin YalÃ§Ä±n destek verdi

YönetmenliÄŸini Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün yaptÄ±ÄŸÄ±, ‘Vezir ParmaÄŸÄ±' adlÄ± komedi filmi Anamur'un MHP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Türe tarafÄ±ndan KÄ±rmÄ±zÄ±gül'e yönelik ‘PKK terör örgütüne sempati ile bakÄ±yor' ve Kayseri Develi ilçesinin AK Partili Mehmet Cabbar tarafÄ±ndan filme yönelik ‘milli ve manevi deÄŸerlere aykÄ±rÄ±' açÄ±klamalarÄ±yla gündeme geldi. Her iki baÅŸkan da filmin ilçelerinde gösterilmeyeceÄŸini söyledi.

Filmin oyuncularÄ±ndan tecrübeli sanatçÄ± Yasemin YalçÄ±n, Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ü hedef alan iddialara karÅŸÄ± Gazete Duvar'a ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±;

“NÄ°HAT DOÄžAN’IN AÄžZINA KADAR DÜÅžTÜK!”

“Mahsun ülkesini, vatanÄ±nÄ± seven bir adam, insan gibi insan. Bu muameleyi hak etmiyor. DoÄŸduÄŸu yere bakÄ±lÄ±yor ve ötekileÅŸtiriliyor. ArtÄ±k bu ayrÄ±mcÄ±lÄ±k bitmeli. Bir filmi beÄŸenmeyebilirsiniz, gayet doÄŸaldÄ±r. BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar da insanÄ± olgunlaÅŸtÄ±rÄ±r. Ancak daha filmi izlemeden bambaÅŸka bir yerden saldÄ±rÄ±ya baÅŸladÄ±lar. Nihat DoÄŸan'Ä±n aÄŸzÄ±na kadar düÅŸtük. Film eleÅŸtirisi Nihat DoÄŸan'a kaldÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸe saygÄ± kalmamÄ±ÅŸ, daha ne söyleyeyim!”

Kaynak: Sözcü
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