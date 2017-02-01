Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/02/2017 16:47

Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä± Survivor 2017'den diskalifiye edilecek mi

Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä±

2012 Londra Olimpiyat OyunlarÄ±â€™nda yasaklÄ± madde kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle TÃ¼rk boksÃ¶r Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä±â€™nÄ±n derecesi iptal edildi

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ünlüler takÄ±mÄ±nda mücadele eden boksör Adem KÄ±lÄ±ççÄ± ayrÄ±ca UluslararasÄ± Boks Federasyonu (AIBA) ve Türkiye Boks Federasyonu’na sevk edildi. Türkiye Boks Federasyonu’nun sporcuya men cezasÄ± vermesi bekleniyor.Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan ÅŸu an Survivor'da mücadele eden Adem KÄ±lÄ±ççÄ±'nÄ±n yarÄ±ÅŸmadan diskalifiye edilip edilmeyeceÄŸi gündeme geldi.Hürriyet gazetesinin edindiÄŸi bilgiye göre; yasaklÄ± madde kullanÄ±mÄ±nÄ±n 7 yÄ±l önce olmasÄ± nedeniyle Adem KÄ±lÄ±ççÄ± diskalifiye edilmeyecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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