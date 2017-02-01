Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/02/2017 17:02

Eski Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± iddia etti Serhat AkÄ±n diskalifiye olur

Serhat AkÄ±n

Eski futbolcu ve Survivor'Ä±n eski yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Ãœmit Karan, agresif tavÄ±rlarÄ±na devam ederse Serhat AkÄ±n'Ä±n diskalifiye olabileceÄŸini sÃ¶yledi

TV8'de yayÄ±nlanan 'Survivor Panorama' programÄ±na konuk olan Ümit Karan, kendisi gibi eski futbolcu olan Serhat AkÄ±n hakkÄ±nda çarpÄ±cÄ± bir yorum yaptÄ±.

"SERHAT ÇOK ERKEN GÄ°DER"

Ünlüler takÄ±mÄ±nda mücadele eden arkadaÅŸÄ± için 'diskalifiye' tehlikesine vurgu yapan Karan, "Serhat beni çok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. AslÄ±nda böyle bir çocuk deÄŸildi. Serhat'ta büyük bir deÄŸiÅŸiklik var. Bu kadar agresif olmaya gerek yok. Böyle devam ederse çok erken gider ya da diskalifiye olabilir. Hem takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na hem de rakip takÄ±ma karÅŸÄ± agresifliÄŸi var. Her oyunu kazanacaksÄ±n diye bir kaide yok. Sakin ol, sessiz ol, takÄ±mÄ± yönetmeye çalÄ±ÅŸ" ifadelerini kullandÄ±.

Eski milli futbolcu, "Onda ÅŸu anda abartÄ± hÄ±rs var. ArkadaÅŸÄ±m olduÄŸu için bunu söylerken üzülüyorum, ama gerçeleri konuÅŸmak durumundayÄ±m. Niye bu kadar agresif olduÄŸunu bilmiyorum" dedi. 

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