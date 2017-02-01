Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/02/2017 17:26

GÃ¼lÅŸen doÄŸumdan 28 gÃ¼n sonra ilk kez sahneye Ã§Ä±kacak

GÃ¼lÅŸen

GeÃ§tiÄŸimiz ay doÄŸum yapan GÃ¼lÅŸen, doÄŸumdan 28 gÃ¼n sonra sahneye Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Ünlü popçu, 5-9 Åžubat tarihleri arasÄ±nda UludaÄŸ'da gerçekleÅŸecek ‘Selfy Whitefest 2017'nin finalinde, anne olduktan sonra ilk kez sahne alacak.

‘Selfy Whitefest 2017'in final etabÄ±nda; 5 Åžubat'ta Serkan Kaya, 6 Åžubat’ta GülÅŸen, 7 Åžubat’ta Berkay ve 8 Åžubat’ta Hakan Altun ÅŸarkÄ±larÄ±yla, Dj Hakan Kabil, Dj Emrah GöktaÅŸ ve Percussion Tai de DJ performanslarÄ±yla binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaÅŸatacak.

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