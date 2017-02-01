Hayat ÅžarkÄ±sÄ± dizisinde referanduma 'hayÄ±r'lÄ± gÃ¶nderme

Kanal D kanalÄ±ndan ekrana gelen Hayat ÅžarkÄ±sÄ± adlÄ± dizideki bir sahnede referanduma gÃ¶nderme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor

Eski futbolcu RÄ±dvan Dilmen’in sosyal medya üzerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Evet- HayÄ±r kampanyasÄ± kÄ±sa bir sürede büyük ses getirdi ve özellikle pek çok ünlü futbolcu ve oyuncu bu kampanyada oyunun rengini açÄ±kladÄ±. Bir zincir oluÅŸturmak üzerinden hareket eden bu kampanya olanca hÄ±zÄ±yla sürerken, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gece yayÄ±nlanan Hayat ÅžarkÄ±sÄ± adlÄ± dizideki bir oylama sahnesi yine akÄ±llara bu Evet- HayÄ±r kampanyasÄ±nÄ± getirdi. Bölümde ev halkÄ± masada otururken bir konu üzerine oylama yapÄ±lÄ±yor ve oy birliÄŸiyle ‘hayÄ±r’ kararÄ± çÄ±kÄ±yor. Dizinin bu sahnesi sosyal medyada “referanduma gönderme yapÄ±ldÄ±” diye yorumlandÄ±.

Kaynak: Sözcü