Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/02/2017 19:41

Hayat ÅžarkÄ±sÄ± dizisinde referanduma 'hayÄ±r'lÄ± gÃ¶nderme

Hatay ÅžarkÄ±sÄ±

Kanal D kanalÄ±ndan ekrana gelen Hayat ÅžarkÄ±sÄ± adlÄ± dizideki bir sahnede referanduma gÃ¶nderme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor

Eski futbolcu RÄ±dvan Dilmen’in sosyal medya üzerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Evet- HayÄ±r kampanyasÄ± kÄ±sa bir sürede büyük ses getirdi ve özellikle pek çok ünlü futbolcu ve oyuncu bu kampanyada oyunun rengini açÄ±kladÄ±. Bir zincir oluÅŸturmak üzerinden hareket eden bu kampanya olanca hÄ±zÄ±yla sürerken, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gece yayÄ±nlanan Hayat ÅžarkÄ±sÄ± adlÄ± dizideki bir oylama sahnesi yine akÄ±llara bu Evet- HayÄ±r kampanyasÄ±nÄ± getirdi. Bölümde ev halkÄ± masada otururken bir konu üzerine oylama yapÄ±lÄ±yor ve oy birliÄŸiyle ‘hayÄ±r’ kararÄ± çÄ±kÄ±yor. Dizinin bu sahnesi sosyal medyada “referanduma gönderme yapÄ±ldÄ±” diye yorumlandÄ±.

Kaynak: Sözcü
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