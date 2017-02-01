Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 01/02/2017 20:03

FransÄ±z caz ÅŸarkÄ±cÄ± Julie Erikssen TÃ¼rkiye'ye geliyor

Julie Erikssen

FransÄ±z caz ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Julie Erikssen konser vermek Ã¼zere Ä°stanbul'a geliyor

Yeni albümünün hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdüren Julie Erikssen, 4 Åžubat Cumartesi günü Moda Deniz Kulübü'nde, 8 Åžubat ÇarÅŸamba günü Sinemaseverler DerneÄŸi tarafÄ±ndan düzenlenecek Jazz & Blues gecesinde sahne alacak. 

Konserlerinde klasikleÅŸmiÅŸ caz ve blues ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kendi albümünden parçalarÄ± da seslendirecek FransÄ±z caz ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n konserlerinin farklÄ± mekanlarda devam edeceÄŸi açÄ±klandÄ±.

MüziÄŸe küçük yaÅŸlarda baÅŸlayan Erikssen, ilk single'Ä± 'Dans ce Monde'u 2003 yÄ±lÄ±nda çÄ±kardÄ±. Soul, elektronik, hip hop, Afrika müzikleri projelerinde yer alan genç sanatçÄ±, 2014'te Fransa'daki 'The Voice' adlÄ± ses yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±larak daha büyük kitlelere ulaÅŸtÄ±. AynÄ± yÄ±l 'Breathe' adlÄ± ilk albümünü çÄ±karan Julie Erikssen, halen Danimarka ve Fransa'nÄ±n çok önemli caz mekanlarÄ±nda sahne alÄ±yor. SanatçÄ±, geçen yÄ±l Ä°zmir Enternasyonal FuarÄ±'nda düzenlenen Caz Geceleri'nde de konser verdi.

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