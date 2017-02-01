TÃ¼rkiye'nin konuÅŸtuÄŸu gelin adayÄ±na Ä°smail YK talip oldu

Show TV kanalÄ±ndan ekrana gelen Evleneceksen Gel adlÄ± izdivaÃ§ programÄ±nda taliplerini arayan gelin adayÄ± Solmaz'a Ä°smail YK talip oldu

Gelin adayÄ± Solmaz, damat adayÄ± Kaan'dan tamamen ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dün yayÄ±nda gözyaÅŸlarÄ± içerisinde açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Bunun üzerine taliplerini bekleyen gelin adayÄ±na Ä°smail YK talip oldu.

KARARI NE OLDU?

Solmaz kendisine talip olan ünlü sanatçÄ± Ä°smail YK'ya cevabÄ±nÄ± verdi. Gelin adayÄ± Solmaz Ä°smail YK'ya 'evet' diyerek yemeÄŸe çÄ±kmak istediÄŸini belirtti. Solmaz "Ben düÅŸündüm Ä°smail YK ile yemek yemeÄŸe çÄ±kabiliriz" dedi.Ä°smail YK'nÄ±n cevabÄ± ise "Hemen bu akÅŸam yemeÄŸe çÄ±kalÄ±m" yanÄ±tÄ± oldu. Gelin adayÄ± Solmaz ile ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°smail YK bu akÅŸam baÅŸ baÅŸa yemek yiyecekler.