VatanÄ±m Sensin'de AtatÃ¼rk'ten Cevdet'e mektup geliyor 14. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

Kanal D'nin ilgiyle izlenen VatanÄ±m Sensin adlÄ± dizisinin bu akÅŸam yayÄ±nlanacak 14. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde AtatÃ¼rk Albay Cevdet'e mektup gÃ¶nderiyor

VatanÄ±m Sensin dizisinin yayÄ±nlanan yeni bölüm fragmanÄ±ndaki Atatürk sahneleri izleyicinin dikkatini çekti. Dizinin 14. bölüm ilk fragmanÄ±nda; Cevdet'in Tevfik için kurduÄŸu plan baÅŸarÄ±yla sonuçlandÄ± diye düÅŸünülürken, EÅŸref'in son hamlesi ile tüm dengeler deÄŸiÅŸiyor ve EÅŸref, Cevdet'e silahÄ±nÄ± doÄŸrultuyor. Öte yandan Cevdet, Mustafa Kemal'den gelen mektup ile harekete geçiyor. VatanÄ±m Sensin 14. Bölüm 2. fragmanÄ±nda ise YüzbaÅŸÄ± Yakup geliyor; Cevdet'e Mustafa Kemal'den mektup getiriyor! Mustafa Kemal'in yanÄ±nda görmek istediÄŸi Cevdet'e, EÅŸref PaÅŸa karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor! Ä°ÅŸte, tüm bu geliÅŸmelerin detaylarÄ±nÄ± gözler önüne seren yeni bölüm fragmanlarÄ±!

YENÄ° BÖLÜMDE NELER OLACAK?

VatanÄ±m Sensin son bölümde; Tevfik'e kurduÄŸu tuzakla gerçekleri öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸan Cevdet, EÅŸref PaÅŸa'nÄ±n sürpriz hareketiyle bilmediÄŸi olaylar olduÄŸunu anlamÄ±ÅŸtÄ±. Yeni bölümde ise Cevdet'in Tevfik'i köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± ile EÅŸref PaÅŸa’nÄ±n eline geçen silahlar tüm dengeleri deÄŸiÅŸtirecektir Tevfik yaptÄ±ÄŸÄ± savunmayla namlunun ucundan kendini sÄ±yÄ±rsa da Mustafa Kemal Atatürk’ün Cevdet'e yazdÄ±ÄŸÄ± mektup, onun için çok daha büyük bir tehlikenin baÅŸlangÄ±cÄ± olacaktÄ±r. Åžayet Nazilli de Türkler zafer kazanÄ±rsa Cevdet'in Yunan Ordusu ile iÅŸi bitecek ve ailesine kavuÅŸacaktÄ±r. Cevdet'in eski OsmanlÄ± üniformasÄ±nÄ± istemesi Azize'yi yeniden ümitlendirir. Cevdet, Mustafa Kemal PaÅŸa'nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±na ne cevap verecek? Mustafa Kemal, Cevdet'e mektup yolluyor! Cevdet, kimin tarafÄ±nda savaÅŸa katÄ±lacak? EÅŸref PaÅŸa'nÄ±n yeni hamlesi ne olacak? EÅŸref PaÅŸa ve Tevfik'in ortak hareketi ne? Cevdet'in, Yunan Ordusu içindeki görevini öÄŸrenen Mustafa Kemal, yaptÄ±klarÄ±nÄ± takdir ediyor; YüzbaÅŸÄ± Yakup ile gönderdiÄŸi mektupta kendi tarafÄ±nda görmek istediÄŸini beyan ediyor! Bunu öÄŸrenen EÅŸref PaÅŸa, Cevdet'in taraf seçmesini istiyor! Cevdet, OsmanlÄ± üniformasÄ±nÄ± giyecek mi? Azize ve çocuklarÄ± ne tepki verecek? Mustafa Kemal'in ordusuna katÄ±lacak mÄ±?