Caner Erkin her ÅŸeyi aldÄ±ÄŸÄ±m gibi oÄŸlumu da alacaÄŸÄ±m dedi

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Bebek'te objektiflere takÄ±lan futbolcu Caner Erkin, Asena Atalay'Ä± kÄ±zdÄ±racak aÃ§Ä±klamada bulundu

Eski eÅŸi Asena Atalay’a hediye ettiÄŸi Mercedes marka otomobili geri alacaÄŸÄ± konuÅŸulan BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin, “AracÄ± zaten aldÄ±m, haberler yeni çÄ±kmÄ±ÅŸ." dedi.

Caner Erkin, oÄŸullarÄ± ÇÄ±nar’Ä±n masraflarÄ±yla ilgili icra takibi hakkÄ±ndaki sorular üzerine ÅŸöyle dedi:

“Ben zaten oÄŸlumun bütün giderlerini karÅŸÄ±lÄ±yorum. Bundan sonra onun velayetini alabilmek için de uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±m. Her ÅŸeyi aldÄ±ÄŸÄ±m gibi oÄŸlumu da alacaÄŸÄ±m”