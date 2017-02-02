Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/02/2017 07:36

Caner Erkin her ÅŸeyi aldÄ±ÄŸÄ±m gibi oÄŸlumu da alacaÄŸÄ±m dedi

Caner Erkin

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Bebek'te objektiflere takÄ±lan futbolcu Caner Erkin, Asena Atalay'Ä± kÄ±zdÄ±racak aÃ§Ä±klamada bulundu

Eski eÅŸi Asena Atalay’a hediye ettiÄŸi Mercedes marka otomobili geri alacaÄŸÄ± konuÅŸulan BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin, “AracÄ± zaten aldÄ±m, haberler yeni çÄ±kmÄ±ÅŸ." dedi.

Caner Erkin, oÄŸullarÄ± ÇÄ±nar’Ä±n masraflarÄ±yla ilgili icra takibi  hakkÄ±ndaki sorular üzerine ÅŸöyle dedi: 

“Ben zaten oÄŸlumun bütün giderlerini karÅŸÄ±lÄ±yorum. Bundan sonra onun velayetini alabilmek için de uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±m. Her ÅŸeyi aldÄ±ÄŸÄ±m gibi oÄŸlumu da alacaÄŸÄ±m”

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Serdar OrtaÃ§'tan ÅŸok aÃ§Ä±klama BabamÄ±n iÅŸÃ§ilerinin tuvaletini her gece temizlerdim

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Serdar OrtaÃ§, jÃ¼ri koltuÄŸuna oturduÄŸu "En Ä°yi Ben SÃ¶ylerim" yarÄ±ÅŸmasÄ±nda, bugÃ¼nlere nasÄ±l geldiÄŸini anlattÄ±.


Game Of Thrones'un Ã¼nlÃ¼ oyuncusundan ÅŸok bekaret aÃ§Ä±klamasÄ±

'Game Of Thrones' dizisinde 'Jon Snow' karakterini canlandÄ±ran Ã¼nlÃ¼ oyuncu Kit Harington bekaretini 13 yaÅŸÄ±nda kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


Ä°kinci kez ÅŸans verdiÄŸi talibi terk etti

Serkan ve Hanife Ã§iftinin iliÅŸkileri arap saÃ§Ä±na dÃ¶ndÃ¼. Hanife ile parkta sohbet eden Serkan, ayrÄ±lmak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.