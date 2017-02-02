Oyuncu Murat BaÅŸoÄŸlu hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ± iÅŸte nedeni

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu ve sporcu Murat BaÅŸoÄŸlu alkollÃ¼ araÃ§ kullanma nedeniyle 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±

Manken, sunucu ve oyuncu Murat BaÅŸoÄŸlu'nun alkollü araç kullanmaktan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava sonuçlandÄ±. BaÅŸoÄŸlu'nu 2 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±ran mahkeme cezayÄ± erteledi. 1.93 promil alkollü çÄ±kan ve ehliyetine el konulan BaÅŸoÄŸlu, "Puro içtiÄŸim için alkollü çÄ±ktÄ±m" demiÅŸti. Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasÄ±ndaki iddialara göre ünlü manken, sunucu ve oyuncu Murat BaÅŸoÄŸlu, geçen yÄ±l Etiler'de bir mekânda arkadaÅŸlarÄ±yla buluÅŸtuktan sonra arabasÄ±na binerek yola çÄ±ktÄ±. Bir süre sonra BaÅŸoÄŸlu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± araç trafik polisleri tarafÄ±ndan durduruldu. Alkolmetreyi üflemesi istenen BaÅŸoÄŸlu bunu reddedince Arnavutköy Polis Merkezi'!ne götürüldü. Burada alkolmetreye üfleyen BaÅŸoÄŸlu 1.93 promil alkollü çÄ±ktÄ±. Alkollü araç kullanmaktan iÅŸlem yapÄ±lan BaÅŸoÄŸlu savunmasÄ±nda, "Alkol deÄŸil, puro içtim. Bu yüzden alkollü çÄ±ktÄ±m" dedi.

Ä°KÄ° YIL HAPÄ°S Ä°STENMÄ°ÅžTÄ°

Ehliyetine el konulan BaÅŸoÄŸlu hakkÄ±ndaki iddianamede, alkollü ve emniyetli ÅŸekilde araç kullanamayacak durumda olmasÄ±na raÄŸmen trafiÄŸe çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BaÅŸoÄŸlu hakkÄ±nda, 'alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliÄŸini tehlikeye düÅŸürmek suçundan 2 yÄ±la kadar hapis istendi. Karar duruÅŸmasÄ±na BaÅŸoÄŸlu avukatÄ±yla birlikte katÄ±ldÄ±. BaÅŸoÄŸlu, savunmasÄ±nda alkol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ederek, "Alkol aldÄ±m. Ancak oranÄ± düÅŸüktü. Bu yüzden suçlamalarÄ± kabul etmiyorum" diye konuÅŸtu. BaÅŸoÄŸlu'nu 2 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±ran mahkeme hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.

(Sabah)