BÃ¼lent Ersoy ekonomiye bÃ¶yle destek verdi

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde KapalÄ± Ã‡arÅŸÄ±'ya gece gidip alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak iÃ§in Ã¶zel izin alan BÃ¼lent Ersoy, 57 bin dolar harcamÄ±ÅŸtÄ±.. KapalÄ± Ã§arÅŸÄ± esnafÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu belirten Diva, "ekonomiye tam destek" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulundu.

Bülent Ersoy 2 gece önce KapalÄ±çarÅŸÄ±'yÄ± polisler eÅŸliÄŸinde açtÄ±rmÄ±ÅŸ ve alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bir maÄŸazadan 2 ipek halÄ± ve Rumeli Orhan Kemal Kuyumcusu'ndan mücevher alan Bülent Ersoy'un toplamda 57 bin dolarlÄ±k (215 bin TL) alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Konuyla ilgili açÄ±klama yapan Türk müziÄŸinin divasÄ±, "KapalÄ±çarÅŸÄ± esnafÄ±nÄ±n her zaman arkasÄ±ndayÄ±m. Ekonomiye tam destek" dedi.

ÖZEL Ä°ZÄ°N ALINMIÅžTI

Bülent Ersoy, evi için turkuvaz renkte ipek halÄ± almak istiyor, ancak çarÅŸÄ±nÄ±n kalabalÄ±ÄŸÄ±na girmek istemiyordu. Ünlü sanatçÄ±nÄ±n görüÅŸtüÄŸü halÄ± maÄŸazasÄ± soruna çözüm bulmuÅŸ ve KapalÄ±çarÅŸÄ±'nÄ±n kapÄ±larÄ± yönetimden alÄ±nan özel izinle akÅŸam saatlerinde açtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ersoy, VIP aracÄ± ile KapalÄ±çarÅŸÄ±'ya gelmiÅŸti.