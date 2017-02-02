Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/02/2017 09:41

Ä°zdivacÄ±n roman kÄ±zÄ±na Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± talip oldu


Seda Sayan'Ä±n izdivaÃ§ programÄ±na katÄ±lan ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°smail YK, Solmaz'Ä± uzun zamandÄ±r takip ettiÄŸini sÃ¶yleyerek talip olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Daha önce Zuhal Topal'Ä±n sunduÄŸu izdivaç programÄ±nda Hanife'ye talip olan Ä°smail YK, ÅŸimdi de Seda Sayan'Ä±n gözde gelin adaylarÄ±ndan Solmaz'a talip oldu. Daha önce hiç evlilik yapmayan ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°smail YK, programÄ± uzun süredir takip ettiÄŸini ve Solmaz'a karÅŸÄ± bir ilgisinin olduÄŸunu ifade etti. Ä°smail YK'nÄ±n kendisine talip olmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda büyük mutluluk duyduÄŸunu belirten Solmaz, "Sonunda gönlüme göre biri geldi. ArtÄ±k o çalar ben oynarÄ±m" dedi.

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