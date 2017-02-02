Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/02/2017 09:47

Ä°kinci kez ÅŸans verdiÄŸi talibi terk etti


Serkan ve Hanife Ã§iftinin iliÅŸkileri arap saÃ§Ä±na dÃ¶ndÃ¼. Hanife ile parkta sohbet eden Serkan, ayrÄ±lmak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bir küsüp, bir barÄ±ÅŸan Hanife ve Serkan çifti, ÅŸok ayrÄ±lÄ±k kararÄ± ile herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Serkan, sebepsiz çekip gitmesinin ardÄ±ndan geri dönen Hanife'ye ikinci bir ÅŸans vermiÅŸ, ikili yeniden bir araya gelmiÅŸlerdi. Bir süredir birlikte olan çiftin günlerdir aralarÄ±nda esen soÄŸuk rüzgarlar bugün ayrÄ±lÄ±k kararÄ± ile noktalandÄ±. Serkan, Hanife'yi yeniden sevmek için çaba gösterdiÄŸini; ama baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylereyken, Hanife'nin üzgün olduÄŸu gözlendi. Serkan, Hanife'yi oturduklarÄ± bankta bÄ±rakÄ±p gitti Tüm Türkiye'nin konuÅŸtuÄŸu Hanife ve Serkan çifti yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±rken, ilerleyen günlerde neler yaÅŸanacaÄŸÄ± ise merak konusu oldu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Serdar OrtaÃ§'tan ÅŸok aÃ§Ä±klama BabamÄ±n iÅŸÃ§ilerinin tuvaletini her gece temizlerdim

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Serdar OrtaÃ§, jÃ¼ri koltuÄŸuna oturduÄŸu "En Ä°yi Ben SÃ¶ylerim" yarÄ±ÅŸmasÄ±nda, bugÃ¼nlere nasÄ±l geldiÄŸini anlattÄ±.


Game Of Thrones'un Ã¼nlÃ¼ oyuncusundan ÅŸok bekaret aÃ§Ä±klamasÄ±

'Game Of Thrones' dizisinde 'Jon Snow' karakterini canlandÄ±ran Ã¼nlÃ¼ oyuncu Kit Harington bekaretini 13 yaÅŸÄ±nda kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


Ä°zdivacÄ±n roman kÄ±zÄ±na Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± talip oldu

Seda Sayan'Ä±n izdivaÃ§ programÄ±na katÄ±lan ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°smail YK, Solmaz'Ä± uzun zamandÄ±r takip ettiÄŸini sÃ¶yleyerek talip olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.