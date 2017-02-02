Ä°kinci kez ÅŸans verdiÄŸi talibi terk etti

Serkan ve Hanife Ã§iftinin iliÅŸkileri arap saÃ§Ä±na dÃ¶ndÃ¼. Hanife ile parkta sohbet eden Serkan, ayrÄ±lmak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bir küsüp, bir barÄ±ÅŸan Hanife ve Serkan çifti, ÅŸok ayrÄ±lÄ±k kararÄ± ile herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Serkan, sebepsiz çekip gitmesinin ardÄ±ndan geri dönen Hanife'ye ikinci bir ÅŸans vermiÅŸ, ikili yeniden bir araya gelmiÅŸlerdi. Bir süredir birlikte olan çiftin günlerdir aralarÄ±nda esen soÄŸuk rüzgarlar bugün ayrÄ±lÄ±k kararÄ± ile noktalandÄ±. Serkan, Hanife'yi yeniden sevmek için çaba gösterdiÄŸini; ama baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylereyken, Hanife'nin üzgün olduÄŸu gözlendi. Serkan, Hanife'yi oturduklarÄ± bankta bÄ±rakÄ±p gitti Tüm Türkiye'nin konuÅŸtuÄŸu Hanife ve Serkan çifti yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±rken, ilerleyen günlerde neler yaÅŸanacaÄŸÄ± ise merak konusu oldu.