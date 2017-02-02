Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/02/2017 10:13

Game Of Thrones'un Ã¼nlÃ¼ oyuncusundan ÅŸok bekaret aÃ§Ä±klamasÄ±


'Game Of Thrones' dizisinde 'Jon Snow' karakterini canlandÄ±ran Ã¼nlÃ¼ oyuncu Kit Harington bekaretini 13 yaÅŸÄ±nda kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

AmerikalÄ± yazar George R. Martin'in kitabÄ±ndan uyarlanan ekranlarÄ±n efsane dizisi 'Game Of Thrones'un 'John Snow'u Kit Harington, bir dergiye mahremiyetiyle ilgili açÄ±klama yaptÄ±. 'Game Of Thrones' dizisinde 'Jon Snow' karakterine hayat veren Kit Harington, bir Moda dergisine verdiÄŸi röportajda ilginç açÄ±klamalarda bulundu. Fenomen dizide, Rose Leslie'nin canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 'Ygritte' ile maÄŸarada seviÅŸen ve bekaretini kaybeden yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncuya, "Siz bekaretinizi ne zaman kaybettiniz?" sorusu yöneltildi. Kit Harington, bu duygularÄ±n çok önemli olduÄŸunu, doÄŸru zamanÄ± beklediÄŸini ve 13 yaÅŸÄ±ndayken bekaretini kaybettiÄŸini söyledi.

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