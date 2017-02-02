Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/02/2017 10:28

Serdar OrtaÃ§'tan ÅŸok aÃ§Ä±klama BabamÄ±n iÅŸÃ§ilerinin tuvaletini her gece temizlerdim


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Serdar OrtaÃ§, jÃ¼ri koltuÄŸuna oturduÄŸu "En Ä°yi Ben SÃ¶ylerim" yarÄ±ÅŸmasÄ±nda, bugÃ¼nlere nasÄ±l geldiÄŸini anlattÄ±.

Serdar Ortaç, jüriliÄŸini Kibariye ile üstlendiÄŸi yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n önceki akÅŸam yayÄ±nlanan bölümünde, hayatÄ±ndan kesitler anlattÄ±.  Ünlü popçu, "Babam her gece 11'de bana tuvalet temizletirdi. Rahmetli iÅŸ yeri sahibiydi ve 300 iÅŸçisi vardÄ±. Ä°ÅŸçilerinin baÅŸÄ±na beni koyacaÄŸÄ±na 301 olarak sona koyardÄ±. Her gece de tuvalete gönderirdi, ellerimle temizlerdim" dedi. Ünlü popçu, baba mesleÄŸinden kaçmak için Bilkent Üniversitesi Amerikan EdebiyatÄ± bölümünü kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

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