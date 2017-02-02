Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/02/2017 11:17

Aleyna Tilki'nin o gÃ¶ndermesine Demet AkalÄ±n ne diyecek


Aleyna Tilki'ye destek veren ancak kullandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zlere tepki gÃ¶steren Demet AkalÄ±n'a Tilki sosyal medya hesabÄ±ndan "Kendi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na gÃ¼venen, baÅŸkasÄ±nÄ±n parlamasÄ±ndan rahatsÄ±z olmaz!" notuyla gÃ¶ndermede bulundu.

Aleyna Tilki'ye ilk çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± dönemler destek olan Demet AkalÄ±n, bir süre sonra Tilki'ye tepki göstermeye baÅŸladÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde açÄ±klama Demet AkalÄ±n, "Aleyna 'Basit insanlarÄ±n çok fanÄ± olur' ÅŸeklinde bir söz etti. Onun bu lafÄ± beni sinirlendirdi. Daha 16 yaÅŸÄ±nda küçük bir kÄ±z böyle bir lafÄ± nasÄ±l söyler? Çok kÄ±zdÄ±m, artÄ±k Aleyna'yÄ± dinlemiyorum." demiÅŸti. Bu sözlerin hemen ardÄ±ndan Alyena Tilki Instagram hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla adeta AkalÄ±n'a gönderme yaptÄ±. Instagram hesabÄ±ndan fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Aleyna, paylaÅŸÄ±mÄ±na, "Kendi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na güvenen, baÅŸkasÄ±nÄ±n parlamasÄ±ndan rahatsÄ±z olmaz!" notunu ekledi.

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