Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/02/2017 11:48

BaÅŸak Sayan Bu ay Reina saldÄ±rÄ±sÄ±na benzer bir terÃ¶r olayÄ± yaÅŸanacak


ÃœnlÃ¼ oyuncu BaÅŸak Sayan Twitter hesabÄ±ndan Reina saldÄ±rÄ±sÄ± benzeri bir terÃ¶r olayÄ±nÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

BaÅŸak Sayan Twitter hesabÄ±ndan içinde bulunduÄŸumuz Åžubat ayÄ± içerisinden Reina saldÄ±rÄ±sÄ±na benzer bir saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸeceÄŸini iddia etti. Sayan, bu iddiasÄ±na gerekçe olarak da yÄ±ldÄ±z haritasÄ±nÄ± gösterdi. BaÅŸak Sayan'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸu ÅŸekilde: "Åžubat ayÄ±na girdik girmesine ama ne yazÄ±k ki çok zor bir ay bizi bekliyor. 11 ÅŸubat ay tutulmasÄ± ve 26 ÅŸubat güneÅŸ tutulmasÄ± zor zamanlar. Özellikle 20 ÅŸubat ile 28 ÅŸubat arasÄ± çok büyük bir olay bekliyorum.

"BU NOKTA SIKINTILIDIR"

Zira bu tarihlerde hem tutulma hem uranus mars birleÅŸimi var. Reina saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunda mars Türkiye'nin doÄŸuma haritasÄ±nda 9 derece balÄ±kta ki güney ay düÄŸümünün üzerindeydi. Bu nokta sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±dÄ±r. 26 ÅŸubat güneÅŸ tutulmasÄ± ise yine ayni noktada. 9 derece balik,guney ay dugumu üstünde. Mars Uranüs birleÅŸimi de cabasÄ±. Terör bekliyorum. Öncesi 11 ÅŸubat ay tutulmasÄ± sÄ±rasÄ±nda da bazÄ± olaylar gündeme gelecektir ama asÄ±l olay 20 ile 28 ÅŸubat arasÄ±."

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