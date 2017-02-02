Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l kendisine yÃ¶nelik eleÅŸtiriler hakkÄ±nda suskunluÄŸunu bozdu

ÅžanatÃ§Ä± Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l son zamanlarda hakkÄ±nda yapÄ±lan eleÅŸtirilere daha fazla sessiz kalmadÄ±

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün açÄ±klamasÄ±nÄ±n satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

Güzel ülkemin güzel insanlarÄ±,

DoÄŸduÄŸum, büyüdüÄŸüm çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bu topraklarÄ± ve aynÄ± havayÄ± soluduÄŸum tüm insanlarÄ± her zaman çok sevdim. Ailemden gördüÄŸüm en önemli ÅŸey sevgiydi. Kendimi tanÄ±maya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m ilk yÄ±llar sanÄ±rÄ±m ülkemizin en önemli okullarÄ±ndan biri olan Ä°stanbul Teknik Üniversitesi’nde okuduÄŸum zamanlardÄ±. Ülkemizin okulunda okuyup, ülkemizin insanlarÄ± ile zaman geçirip, ülkemizin geleceÄŸine katkÄ±da bulunmak için kendimi geliÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor ve azmediyordum. Okul yÄ±llarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ayakta durabilmek ve hayallerimi gerçekleÅŸtirmek adÄ±na çalÄ±ÅŸarak, üreterek, ÅŸarkÄ±lar söyleyip, müzik yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Hayat herkese olduÄŸu kadar bana da zordu, yokluk ve hüsranla geçen yÄ±llarÄ±n sonunda, Allah’Ä±ma ÅŸükürler olsun ki Türkiye’mizin sevdiÄŸi önemli bir sanatçÄ±sÄ± haline gelmiÅŸ, hayatÄ±m deÄŸiÅŸmeye, para kazanmaya, hayallerime ulaÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m. Müzik piyasasÄ±nda geçirdiÄŸim 13 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan, yapabileceklerimin en iyisini yapmÄ±ÅŸtÄ±m. Kalbimde gitgide büyüttüÄŸüm, çocukluÄŸumdan beri aÅŸkla baÄŸlÄ± olduÄŸum sinema için yolumu deÄŸiÅŸtirmeye karar verdim. EtrafÄ±mdaki herkes deli olduÄŸumu, yaptÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeyin mantÄ±ksÄ±z olduÄŸunu düÅŸünüyordu. Öyle ya bir gecede hiç kimsenin kazanamayacaÄŸÄ± paralar kazanan, Türkiye’nin en önemli sanatçÄ±lÄ±larÄ±ndan biriydim. Bir yol ayrÄ±mÄ±ndaydÄ±m. Hayallerimin peÅŸinden gitmek için bu zorlu yolu seçtim.

2007 yÄ±lÄ±nda YaÅŸlÄ± insanlara saygÄ± duyulmasÄ±nÄ±n anlam ve önemini anlatan Beyaz Melek filmi ile sinemaya merhaba dedim. Beyaz Melek filmime sizlerin gösterdiÄŸi yoÄŸun ilgi ve destek, bana yeni filmler çekme imkânÄ± saÄŸladÄ±.

Bunun için her zaman Allah’Ä±ma ÅŸükrediyorum. Filmlerimin hepsi çok ilgi gördü. Filmlerimde kimseyi karalamaya çalÄ±ÅŸmadÄ±m, incitmedim ve aÅŸaÄŸÄ±lamadÄ±m. Sizler o filmleri sevdiniz ve izlediniz. Bende sizlerden aldÄ±ÄŸÄ±m güçle daha iyi filmler yapmak için çÄ±rpÄ±nÄ±p durdum. Bunun için, bugüne kadar filmlerime giden ve beni destekleyen sizlere yürekten teÅŸekkür ediyorum.

Sizlere bu videoyu yapmama ve paylaÅŸmama neden olan konuya gelmek istiyorum;

BazÄ± medya organlarÄ±nda ve sosyal medyada çÄ±kan tüm haber ve yorumlarÄ± takip edip, filme karÅŸÄ± alÄ±nan tavrÄ± üzüntü ile takip ediyorum. Ben hiçbir zaman ortaya çÄ±kÄ±p çÄ±ÄŸÄ±rtkanlÄ±k yapan bir adam olmadÄ±m, zaten ahlakÄ±mda buna izin vermez. Ama artÄ±k bir açÄ±klama yapma gereÄŸi duydum.

BildiÄŸiniz gibi son filmim olan Vezir ParmaÄŸÄ± ve ÅŸahsÄ±m hakkÄ±nda birkaç aydÄ±r oldukça fazla iftira ve asÄ±lsÄ±z karalamalar yapÄ±lÄ±yor. Film vizyona girmeden, filmin OsmanlÄ±’yÄ± ve MüslümanlÄ±ÄŸÄ± kötülediÄŸini belirten bu karalamalar, filmin vizyona girmesi ile alÄ±nan her biletin PKK’ya ve dolayÄ±sÄ± ile bu ülkeye kurÅŸun olarak döneceÄŸi yönünde bir algÄ±ya dönüÅŸtürüldü. Böyle bir yalan ve iftira olabilir mi?

Oysa ben her zaman PKK’sÄ±, IÅŸid’i, Fetö’sü tüm terör örgütlerini her zaman kÄ±nadÄ±m lanetledim. Öldüren kim olursa olsun hep karÅŸÄ±sÄ±nda durdum. Ben 20 yÄ±l boyunca olaÄŸan üstü hal bölgesinde silahlarÄ±n gölgesinde kalan DiyarbakÄ±r’da büyüdüm. YÄ±llar yÄ±lÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±mda, türkülerimde ve sinema filmlerimde daima “kardeÅŸlik”ten, “barÄ±ÅŸ”tan söz ettim. Filmlerimde batÄ± ile doÄŸu arasÄ±nda bir gönül köprüsü kurdum.

OsmanlÄ±’yÄ± ve ecdadÄ±mÄ±zÄ± rencide edecek hiçbir proje yapmadÄ±m, yapmayÄ± da düÅŸünmem bile. Elhamdülillah MüslümanÄ±m ve bunun gereklerini ve Allah’Ä±ma karÅŸÄ± olan sorumluluklarÄ±mÄ± kendi özelimde yaÅŸÄ±yorum. Ben inançlÄ± biriyim. Ben hiçbir filmimde dinimizi karalamadÄ±m, karalamamda.

Lütfen Eliniz vidacÄ±nÄ±za koyun. Sizce bana atÄ±lan iftiralarÄ±n yüzde biri doÄŸru olsaydÄ± baÅŸta iki güzel evladÄ±mÄ±n, anamÄ±n, ailemin, yüzüne bakabilir miydim? Bu ülkenin her bölgesinde beni seven insanlarÄ±n arasÄ±nda yaÅŸayabilir miydim?

Oysa ben bu topraklarda doÄŸmuÅŸ olmaktan gurur duyan, sahip olduklarÄ±m için her zaman Allah’a ÅŸükreden insanÄ±m. BoÅŸuna uÄŸraÅŸmasÄ±nlar hiç kimse benden Ä±rkçÄ± ve kötü bir adam çÄ±kartamaz. Åžunu unutmayÄ±n ben ölünceye kadar hep insanlarÄ±n birlik ve beraberliÄŸinden yana, barÄ±ÅŸÄ±ndan yana olacaÄŸÄ±m. Bu ülkenin uygar, çaÄŸdaÅŸ, refah dolu özgür bir ülke olmasÄ± için kendimce elimden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±m.

Vezir ParmaÄŸÄ±na gelecek olursak, sadece ÅŸunu bilmenizi istiyorum. 15 Temmuz felaketinden sonra kimseler bir yere yatÄ±rÄ±m yapmazken, ben ülkemizin en zor zamanlarÄ±nda hayat devam etsin, insanlar korkup evlerine kapanmasÄ±, bir parçada olsa yüzlerinizi güldürebileyim diye Vezir ParmaÄŸÄ± filini yaptÄ±m. Bu filmi yaparken tek isteÄŸim, Tosun PaÅŸa – Åžekerpare - Yedi kocalÄ± Hürmüz kÄ±vamÄ±nda bir film yapmak, Ertem EÄŸilmez gibi büyük hocalarÄ±n izinden gitmekti. Ortaya çÄ±kan Vezir ParmaÄŸÄ± filmimizi her izlediÄŸimde, iyiki de böyle düÅŸünmüÅŸüm diyorum. Bu filmi izlediÄŸinizde, o filmlerin kÄ±vamÄ±nda bir gülümseme hissederseniz ne mutlu bana…

Åžimdi DÄ°YECEKLER KÄ° FÄ°LMÄ° Ä°ZLENSÄ°N DÄ°YE AÇIKLAMA YAPIYOR. Bu açÄ±klamayÄ± niye yapÄ±yorum biliyor musunuz? Hak etmediÄŸi halde filmimize +15 yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± koyuldu. Filmimizin reklamÄ± için asÄ±lan afiÅŸlerimiz yasaklanÄ±p kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve bazÄ± belediyeler tarafÄ±ndan maalesef çaÄŸ dÄ±ÅŸÄ± olan sansür ve gösterim yasaÄŸÄ± getirildi. Ve her türlü iftira ve karalama kampanyalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Ve bana vatan haini denildi. Bana bunu diyenler alçaktÄ±r. Bana bu iftiralarÄ± atan ahlaksÄ±zlara, namussuzlara ve ÅŸerefsizlere inat bundan sonrada yapacaÄŸÄ±m filmlerle, projelerle bu ülkeye katkÄ± sunmaya devam edeceÄŸim.

Bizler dünyanÄ±n en güzel ülkesine sahibiz. Bu ülkenin her bölgesinde dostlarÄ±m var, sevenlerim var, izim var. Bana bu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yapanlar kalbimde kapanmasÄ± zor yaralar açtÄ±lar. Hele hele içinizde bu yalanlara inananlarÄ±n olmasÄ± inanÄ±n kalbimi çok yaraladÄ±. Bana bu kötülüÄŸü yapanlarÄ±n tamamÄ±nÄ±, ilahi adalete inanan biri olarak, Allah’a havale ediyorum.

Hepinizi çok seviyorum, sevgiyle kalÄ±n.