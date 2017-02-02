Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/02/2017 14:50

Aleyna Tilki'den Demet AkalÄ±n'Ä± kÄ±zdÄ±racak gÃ¶nderme

Aleyna Tilki

GenÃ§ popÃ§u Aleyna Tilki sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla Demet AkalÄ±n'a gÃ¶nderme yaptÄ±

Aleyna Tilki'ye ilk çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± dönemler destek olan Demet AkalÄ±n, bir süre sonra Tilki'ye tepki göstermeye baÅŸladÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde açÄ±klama Demet AkalÄ±n, "Aleyna 'Basit insanlarÄ±n çok fanÄ± olur' ÅŸeklinde bir söz etti. Onun bu lafÄ± beni sinirlendirdi. Daha 16 yaÅŸÄ±nda küçük bir kÄ±z böyle bir lafÄ± nasÄ±l söyler? Çok kÄ±zdÄ±m, artÄ±k Aleyna'yÄ± dinlemiyorum." demiÅŸti.

DEMET AKALIN'A GÖNDERME YAPTI

Bu sözlerin hemen ardÄ±ndan Alyena Tilki Instagram hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla adeta AkalÄ±n'a gönderme yaptÄ±.Aleyna Tilki, kendisine aÄŸÄ±r sözlerle yüklenen Demet AkalÄ±n'a Instagram hesabÄ± üzerinden, "Kendi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na güvenen, baÅŸkasÄ±nÄ±n parlamasÄ±ndan rahatsÄ±z olmaz!" dedi.

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