KORAY AVCI KONSERÄ° 14 Mart 2017â€™de IndigO2â€™da

Gectigimiz yil IndigO2â€™da iki gun ustuste konser veren Koray Avci yine sevenleriyle bulusuyor. Sarkilarinin yaninda sahne performansi ile de kendine hayran birakan Koray Avciâ€™nin biletlerinin satisa acildigi gunden itibaren yogun talep goruyor. Koray Avci konseri 14 Mart 2017â€™de IndigO2â€™da olacaktir.

Divaa Events kurucusu ve yoneticisi Ismail Dogus tum organizasyonlarin kusursuz olmasi icin ve tum izleyicilerin memnun ayrilabilmesi icin ellerinden geleni yaptiklarini belirtti. IndigO2’da yapilacak olan organizasyonlarin biletleri www.axs.com websitesinden satisa sunulmustur. Ayrica bilet satis noktalarimizdan da biletler temin edilebilir. Ismail Dogus Divaa Events’in konser telefon hatti olan 07547417863 numarali telefondan da kendilerine ulasilabilecegini belirtti.

Gectigimiz yil IndigO2’da iki gun ustuste konser veren Koray Avci yine sevenleriyle bulusuyor. Sarkilarinin yaninda sahne performansi ile de kendine hayran birakan Koray Avci’nin biletlerinin satisa acildigi gunden itibaren yogun talep goruyor. Koray Avci konseri 14 Mart 2017’de IndigO2’da olacaktir.