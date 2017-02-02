Rocky'nin yÄ±ldÄ±z oyuncusunun kÄ±zlarÄ± modacÄ±lardan tam not aldÄ±

1970'li yÄ±llarÄ±n Ã¼nlÃ¼ filmi Rocky'nin oyuncusu Sylvester Stallone'un kÄ±zlarÄ± profesyonel olarak mankenlik yapmaya baÅŸladÄ±.

Rambo karakterlerine hayat veren ünlü aktör Sylvester Stallone emekli olsa da, kÄ±zlarÄ±yla hala gündemde... Büyük kÄ±zÄ± Sophia, ortanca kÄ±zÄ± Sistine ve küçük kÄ±zÄ± Scarlet olmadan neredeyse sokaÄŸa çÄ±kmayan ünlü aktör, moda etkinliklerine, galalara, aktivitelere hep onlarla birlikte gidiyor. BabalarÄ±ndan dolayÄ± küçüklüklerinden beri kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olan bu üç kÄ±z kardeÅŸten artÄ±k bireysel olarak da kendilerinden söz ettirmeye baÅŸladÄ±. Her biri güzelliÄŸiyle büyüleyen kardeÅŸlerden Sistine ve Sophia ÅŸu an profesyonel olarak mankenlik yapÄ±yor. Hatta Bella Hadid, Kendall Jenner, Gigi Hadid gibi ünlü top modellere de rakip olarak gösteriliyor. Son olarak Dolce Gabbana'nÄ±n yeni sezon koleksiyon tanÄ±tÄ±mÄ±nda podyuma çÄ±kan Sistine ve Sophia, moda yazarlarÄ± ve modacÄ±lardan da tam not aldÄ±