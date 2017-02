Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l filmine gelen tepkiler Ã¼zerine aÃ§tÄ± aÄŸzÄ±nÄ± yumdu gÃ¶zÃ¼nÃ¼

Mahsun Kırmızıgül, son filmi olan 'Vezir Parmağı' nedeniyle eleştiri yağmuruna uğruyor. Sessizliğini bozan ünlü sanatçı açıklamasında "Kapanması zor yaralar açtılar" dedi.

Bazı ilçe belediye başkanları tarafından PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle son filmi yasaklanan ve her zaman barıştan yana olduğunu vurgulayan Kırmızıgül, "Film vizyona girmeden, filmin Osmanlı'yı ve Müslümanlığı kötülediğini belirten bu karalamalar, filmin vizyona girmesi ile alınan her biletin PKK'ya ve dolayısı ile bu ülkeye kurşun olarak döneceği yönünde bir algıya dönüştürüldü. Böyle bir yalan ve iftira olabilir mi?" ifadelerine yer verdi.

İşte ünlü sanatçının o açıklaması:

"KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Güzel ülkemin güzel insanları, doğduğum, büyüdüğüm çalıştığım bu toprakları ve aynı havayı soluduğum tüm insanları her zaman çok sevdim. Ailemden gördüğüm en önemli şey sevgiydi. Kendimi tanımaya başladığım ilk yıllar sanırım ülkemizin en önemli okullarından biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuduğum zamanlardı. Ülkemizin okulunda okuyup, ülkemizin insanları ile zaman geçirip, ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak için kendimi geliştirmeye çalışıyor ve azmediyordum.

"KENDİMİ DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİM"

Okul yıllarının ardından, ayakta durabilmek ve hayallerimi gerçekleştirmek adına çalışarak, üreterek, şarkılar söyleyip, müzik yapmaya çalıştım. Hayat herkese olduğu kadar bana da zordu, yokluk ve hüsranla geçen yılların sonunda, Allah'ıma şükürler olsun ki Türkiye'mizin sevdiği önemli bir sanatçısı haline gelmiş, hayatım değişmeye, para kazanmaya, hayallerime ulaşmaya başlamıştım. Müzik piyasasında geçirdiğim 13 yılın ardından, yapabileceklerimin en iyisini yapmıştım. Kalbimde gitgide büyüttüğüm, çocukluğumdan beri aşkla bağlı olduğum sinema için yolumu değiştirmeye karar verdim.

"BU ZORLU YOLU SEÇTİM"

Etrafımdaki herkes deli olduğumu, yaptığım şeyin mantıksız olduğunu düşünüyordu. Öyle ya bir gecede hiç kimsenin kazanamayacağı paralar kazanan, Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biriydim. Bir yol ayrımındaydım. Hayallerimin peşinden gitmek için bu zorlu yolu seçtim.

"KİMSEYİ KARALAMAYA ÇALIŞMADIM, AŞAĞILAMADIM"

2007 yılında yaşlı insanlara saygı duyulmasının anlam ve önemini anlatan 'Beyaz Melek' filmi ile sinemaya merhaba dedim. Beyaz Melek filmime sizlerin gösterdiği yoğun ilgi ve destek, bana yeni filmler çekme imkânı sağladı. Bunun için her zaman Allah'ıma şükrediyorum. Filmlerimin hepsi çok ilgi gördü. Filmlerimde kimseyi karalamaya çalışmadım, incitmedim ve aşağılamadım. Sizler o filmleri sevdiniz ve izlediniz. Bende sizlerden aldığım güçle daha iyi filmler yapmak için çırpınıp durdum. Bunun için, bugüne kadar filmlerime giden ve beni destekleyen sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ben her zaman PKK'sı, IŞİD'i, FETÖ'sü tüm terör örgütlerini her zaman kınadım lanetledim. Öldüren kim olursa olsun hep karşısında durdum. Ben 20 yıl boyunca olağanüstü hal bölgesinde silahların gölgesinde kalan Diyarbakır'da büyüdüm. Yıllar yılı şarkılarımda, türkülerimde ve sinema filmlerimde daima "kardeşlik"ten, "barış"tan söz ettim. Filmlerimde batı ile doğu arasında bir gönül köprüsü kurdum.

"BENDEN IRKÇI VE KÖTÜ BİR ADAM ÇIKMAZ"

Ben bu topraklarda doğmuş olmaktan gurur duyan, sahip olduklarım için her zaman Allah'a şükreden insanım. Boşuna uğraşmasınlar hiç kimse benden ırkçı ve kötü bir adam çıkartamaz. Şunu unutmayın ben ölünceye kadar hep insanların birlik ve beraberliğinden yana, barışından yana olacağım. Bu ülkenin uygar, çağdaş, refah dolu özgür bir ülke olması için kendimce elimden gelenin en iyisini yapacağım.Bana bu kötülüğü yapanların tamamını, ilahi adalete inanan biri olarak, Allah'a havale ediyorum. Hepinizi çok seviyorum, sevgiyle kalın."