Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l filmine gelen tepkiler Ã¼zerine aÃ§tÄ± aÄŸzÄ±nÄ± yumdu gÃ¶zÃ¼nÃ¼

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l, son filmi olan 'Vezir ParmaÄŸÄ±' nedeniyle eleÅŸtiri yaÄŸmuruna uÄŸruyor. SessizliÄŸini bozan Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±nda "KapanmasÄ± zor yaralar aÃ§tÄ±lar" dedi.

BazÄ± ilçe belediye baÅŸkanlarÄ± tarafÄ±ndan PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle son filmi yasaklanan ve her zaman barÄ±ÅŸtan yana olduÄŸunu vurgulayan KÄ±rmÄ±zÄ±gül, "Film vizyona girmeden, filmin OsmanlÄ±'yÄ± ve MüslümanlÄ±ÄŸÄ± kötülediÄŸini belirten bu karalamalar, filmin vizyona girmesi ile alÄ±nan her biletin PKK'ya ve dolayÄ±sÄ± ile bu ülkeye kurÅŸun olarak döneceÄŸi yönünde bir algÄ±ya dönüÅŸtürüldü. Böyle bir yalan ve iftira olabilir mi?" ifadelerine yer verdi.

Ä°ÅŸte ünlü sanatçÄ±nÄ±n o açÄ±klamasÄ±:

"KENDÄ°MÄ° GELÄ°ÅžTÄ°RMEYE ÇALIÅžIYORUM"

"Güzel ülkemin güzel insanlarÄ±, doÄŸduÄŸum, büyüdüÄŸüm çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bu topraklarÄ± ve aynÄ± havayÄ± soluduÄŸum tüm insanlarÄ± her zaman çok sevdim. Ailemden gördüÄŸüm en önemli ÅŸey sevgiydi. Kendimi tanÄ±maya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m ilk yÄ±llar sanÄ±rÄ±m ülkemizin en önemli okullarÄ±ndan biri olan Ä°stanbul Teknik Üniversitesi'nde okuduÄŸum zamanlardÄ±. Ülkemizin okulunda okuyup, ülkemizin insanlarÄ± ile zaman geçirip, ülkemizin geleceÄŸine katkÄ±da bulunmak için kendimi geliÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor ve azmediyordum.

"KENDÄ°MÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMEYE KARAR VERDÄ°M"

Okul yÄ±llarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ayakta durabilmek ve hayallerimi gerçekleÅŸtirmek adÄ±na çalÄ±ÅŸarak, üreterek, ÅŸarkÄ±lar söyleyip, müzik yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Hayat herkese olduÄŸu kadar bana da zordu, yokluk ve hüsranla geçen yÄ±llarÄ±n sonunda, Allah'Ä±ma ÅŸükürler olsun ki Türkiye'mizin sevdiÄŸi önemli bir sanatçÄ±sÄ± haline gelmiÅŸ, hayatÄ±m deÄŸiÅŸmeye, para kazanmaya, hayallerime ulaÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m. Müzik piyasasÄ±nda geçirdiÄŸim 13 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan, yapabileceklerimin en iyisini yapmÄ±ÅŸtÄ±m. Kalbimde gitgide büyüttüÄŸüm, çocukluÄŸumdan beri aÅŸkla baÄŸlÄ± olduÄŸum sinema için yolumu deÄŸiÅŸtirmeye karar verdim.

"BU ZORLU YOLU SEÇTÄ°M"

EtrafÄ±mdaki herkes deli olduÄŸumu, yaptÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeyin mantÄ±ksÄ±z olduÄŸunu düÅŸünüyordu. Öyle ya bir gecede hiç kimsenin kazanamayacaÄŸÄ± paralar kazanan, Türkiye'nin en önemli sanatçÄ±larÄ±ndan biriydim. Bir yol ayrÄ±mÄ±ndaydÄ±m. Hayallerimin peÅŸinden gitmek için bu zorlu yolu seçtim.

"KÄ°MSEYÄ° KARALAMAYA ÇALIÅžMADIM, AÅžAÄžILAMADIM"

2007 yÄ±lÄ±nda yaÅŸlÄ± insanlara saygÄ± duyulmasÄ±nÄ±n anlam ve önemini anlatan 'Beyaz Melek' filmi ile sinemaya merhaba dedim. Beyaz Melek filmime sizlerin gösterdiÄŸi yoÄŸun ilgi ve destek, bana yeni filmler çekme imkânÄ± saÄŸladÄ±. Bunun için her zaman Allah'Ä±ma ÅŸükrediyorum. Filmlerimin hepsi çok ilgi gördü. Filmlerimde kimseyi karalamaya çalÄ±ÅŸmadÄ±m, incitmedim ve aÅŸaÄŸÄ±lamadÄ±m. Sizler o filmleri sevdiniz ve izlediniz. Bende sizlerden aldÄ±ÄŸÄ±m güçle daha iyi filmler yapmak için çÄ±rpÄ±nÄ±p durdum. Bunun için, bugüne kadar filmlerime giden ve beni destekleyen sizlere yürekten teÅŸekkür ediyorum. Ben her zaman PKK'sÄ±, IÅžÄ°D'i, FETÖ'sü tüm terör örgütlerini her zaman kÄ±nadÄ±m lanetledim. Öldüren kim olursa olsun hep karÅŸÄ±sÄ±nda durdum. Ben 20 yÄ±l boyunca olaÄŸanüstü hal bölgesinde silahlarÄ±n gölgesinde kalan DiyarbakÄ±r'da büyüdüm. YÄ±llar yÄ±lÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±mda, türkülerimde ve sinema filmlerimde daima "kardeÅŸlik"ten, "barÄ±ÅŸ"tan söz ettim. Filmlerimde batÄ± ile doÄŸu arasÄ±nda bir gönül köprüsü kurdum.

"BENDEN IRKÇI VE KÖTÜ BÄ°R ADAM ÇIKMAZ"

Ben bu topraklarda doÄŸmuÅŸ olmaktan gurur duyan, sahip olduklarÄ±m için her zaman Allah'a ÅŸükreden insanÄ±m. BoÅŸuna uÄŸraÅŸmasÄ±nlar hiç kimse benden Ä±rkçÄ± ve kötü bir adam çÄ±kartamaz. Åžunu unutmayÄ±n ben ölünceye kadar hep insanlarÄ±n birlik ve beraberliÄŸinden yana, barÄ±ÅŸÄ±ndan yana olacaÄŸÄ±m. Bu ülkenin uygar, çaÄŸdaÅŸ, refah dolu özgür bir ülke olmasÄ± için kendimce elimden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±m.Bana bu kötülüÄŸü yapanlarÄ±n tamamÄ±nÄ±, ilahi adalete inanan biri olarak, Allah'a havale ediyorum. Hepinizi çok seviyorum, sevgiyle kalÄ±n."