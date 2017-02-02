Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/02/2017 17:13

Ã–zel hayatÄ±yla gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Erhan Ã‡elik Ahmet Hakan'Ä± geride bÄ±raktÄ±


GÃ¼lben Ergen ile kÄ±sa sÃ¼reli evlilik yaÅŸayan Erhan Ã‡elik, dÃ¼n akÅŸam ilk defa sunduÄŸu haber programÄ±yla Kanal D'nin anchorman'Ä± olan Ahmet Hakan'Ä± geÃ§ti.

Özel hayatÄ±nda mutsuzluk yaÅŸayan ve Gülben Ergen'le iki yÄ±llÄ±k evliliÄŸine son veren Erhan Çelik baÅŸarÄ±yÄ± ekranda yakaladÄ±. Reytinglerde her geçen gün yükselen TRT haber dün akÅŸam kendi zirvesini yaparak Total'de 15. sÄ±rada yer aldÄ±. Bunun bir baÅŸka anlamÄ± daha vardÄ±. Erhan Çelik bu sonuçlarla Kanal D Ana Haber'e iddialÄ± bir giriÅŸ yapan ama retinglerde istediÄŸi sonuçlarÄ± alamayan Ahmet Hakan'Ä± da geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ oldu. Erhan Çelik'in koltuÄŸa oturduÄŸu günden bu tarafa reytinglerde sürekli yükselen TRT Haber, büyük baÅŸarÄ±nÄ±n altÄ±na imza atmÄ±ÅŸ oldu.

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