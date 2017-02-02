VatanÄ±m Sensin adlÄ± dizideki YÃ¼zbaÅŸÄ± Yakup Fatih Artman kimdir

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi VatanÄ±m Sensin'e YÃ¼zbaÅŸÄ± Yakup karakteri ile dahil olan Fatih Artman kimdir? Detaylar haberimizde

VatanÄ±m Sensin dizisinde YüzbaÅŸÄ± Yakup karakterini canlandÄ±ran Fatih Artman, 1 Ocak 1988 Ankara’da doÄŸdu. EÄŸitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet KonservatuvarÄ± Tiyatro bölümünde tamamladÄ±. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ile oyunculuÄŸa baÅŸlayan genç oyuncu henüz daha kariyerinin ilk rolünde ekranlarda tanÄ±ndÄ±. ArdÄ±ndan sÄ±rasÄ±yla BeÅŸ KardeÅŸ ve Son Destan dizilerinde rol aldÄ±. Sinema kariyerinde ise Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Behzat Ç. Ankara YanÄ±yor, Bana Masal Anlatma ve EkÅŸi Elmalar gibi önemli yapÄ±mlarda sahne aldÄ±.

YÜZBAÅžI YAKUP KÄ°MDÄ°R?

Daha önce Halide Edib AdÄ±var ve Atatürk göndermeleriyle büyük ses getiren VatanÄ±m Sensin, tarihin seyrini deÄŸiÅŸtiren karakterleri hatÄ±rlatmaya devam ediyor. Sevilen dizinin yeni bölüm öncesi yayÄ±nlanan fragmanÄ± yine bu isimlerden birini gündeme getirdi. Atatürk sahneleriyle dikkat çeken fragmana YüzbaÅŸÄ± Yakup karakteri damga vurdu. Peki, Fatih Artman’Ä±n canlandÄ±racaÄŸÄ± YüzbaÅŸÄ± Yakup kimdir?

Ä°stanbul, Ä°ttihat ve Terakki'nin fedailerinden olan Yakub Cemil, Çerkes ve Lezgi kökenli bir OsmanlÄ± subayÄ±dÄ±r. 1883 doÄŸumlu olan YüzbaÅŸÄ± Yakup, 1903'de TeÄŸmen rütbesiyle Harp Okulu'ndan mezun oldu. Ä°lk görev yeri ManastÄ±r'da konuÅŸlanan 6. Nizamiye Piyade Tümeni idi. Burada Enver PaÅŸa'nÄ±n emrinde bulunmuÅŸ ve hayatÄ± boyunca da Enver PaÅŸa'nÄ±n en yakÄ±nÄ±ndaki adamlarÄ±ndan biri olmuÅŸtur. II. MeÅŸrutiyet dönemine kadar bu bölgede görev yaptÄ±. Bulgar, SÄ±rp, Yunan, Arnavut çetelerine karÅŸÄ± mücadele etti. Gayri Nizami Harp tecrübesini bu dönemde kazandÄ±. Ä°ttihat ve Terakki'ye katÄ±lmasÄ± da yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n etkisiyle aynÄ± dönemdedir. Ä°htilalin ardÄ±ndan Ä°ttihat ve Terakki cemiyetince 1909 yÄ±lÄ±nda Ä°ran'a gönderildi. Görevi daha önceden kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olan meÅŸrutiyeti yeniden ilan ettirmek üzere yeraltÄ± faaliyetlerinde bulunmaktÄ±. Yol boyunca, bölgedeki kürt aÅŸiretlerinin desteÄŸini toplayarak ilerledi. Ä°ranlÄ± meÅŸrutiyet yanlÄ±larÄ± ile iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±. 31 Mart olaylarÄ±nÄ±n patlak vermesiyle Ä°stanbul'a çaÄŸrÄ±lÄ±nca görevini bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±. Ä°syan bastÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra Ermeni ayaklanmalarÄ± sebebiyle müfettiÅŸ-i umumi olarak Adana'ya gönderildi. 1910'da gazeteci Ahmet Samim Bey'e düzenlenen suikastÄ±n faili olduÄŸu iddia edildi ancak bu iddia ispatlanamadÄ±. Ä°stanbul günlerinde Ä°ttihat ve Terakki yönetimi ile ters düÅŸtü ve Ä°tilaf devletleri ile barÄ±ÅŸ için Ä°ttihat ve Terakki hükümetini ikna, bu mümkün olmazsa darbe ile devirme planlarÄ± yaptÄ±. Ä°ttihat ve Terakki hükümetini daÄŸÄ±tmak, Ä°tilaf devletleri ile barÄ±ÅŸ yapacak bir hükümeti yÄ±kmak istiyordu. BaÅŸkomutan ve Harbiye NazÄ±rÄ± adayÄ± ise Mustafa Kemal'di. Ä°ttihat ve Terakki içindeki entrikalarÄ±n sonucunda Talat Bey grubunun Enver PaÅŸa'yÄ± kandÄ±rmasÄ± sonucunda hükümeti devirmeye teÅŸebbüs ve Harbiye NazÄ±rÄ± Enver PaÅŸa'ya suikast suçlamasÄ±yla tutuklandÄ±. Enver PaÅŸa, Yakub Cemil'in idam edilmesinden yana deÄŸildi. Ancak Enver PaÅŸa'nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunmasÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen Talat PaÅŸa, Yakub Cemil'in idamÄ±na karar verdi. 11 Eylül 1916 günü kurÅŸuna dizilerek idam edildi.