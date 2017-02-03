Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/02/2017 07:34

Defne Joy Foster'Ä±n mezarÄ± baÅŸÄ±nda annesinin zor anlarÄ±

defne joy foster

EÄŸlenceli tavÄ±rlarÄ±yla herkesin sevdiÄŸi oyuncu Defne Joy Foster Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n altÄ±ncÄ± yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda sevenleri tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±

Sihirli Annem adlÄ± dizinin Eda'sÄ± Defne Joy Foster, vefatÄ±nÄ±n altÄ±ncÄ± yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Zincirlikuyu’daki kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Anma törenine ünlü sunucunun annesi Hatice Foster ve aile dostlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Zaman zaman gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayan anne Hatice Foster, “YüreÄŸim 6 yÄ±ldÄ±r kan aÄŸlÄ±yor. Yine 6 yÄ±ldÄ±r kÄ±zÄ±mÄ±n kemikleri sÄ±zlÄ±yor. Fetöcüler her ÅŸeyi sümen altÄ± yaptÄ±. Hâlâ ilaçlarla ayakta duruyorum. Ama içimde suçlularÄ±n cezasÄ±nÄ± bulacaÄŸÄ±na dair bir umut var” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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