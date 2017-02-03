Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/02/2017 07:39

SuskunluÄŸunu bozan genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan bakÄ±n ne paylaÅŸtÄ±

Aleyna Tilki

GenÃ§ popÃ§u Aleyna Tilki, kendisini hedef alan sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan Demet AkalÄ±n'a gÃ¶ndermede bulundu

Son günlerin en cok konuÅŸulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, radyoda “Aleyna ‘Basit insanlarÄ±n çok fanÄ± olur’ ÅŸeklinde bir söz etti. Onun bu lafÄ± beni sinirlendirdi. Daha 16 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z böyle bir lafÄ± nasÄ±l söyler? Çok kÄ±zdÄ±m, artÄ±k onu dinlemiyorum” diyen AkalÄ±n’Ä± hedef alarak Instagram’da ÅŸu notu paylaÅŸtÄ±: “Kendi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na güvenen, baÅŸkasÄ±nÄ±n parlamasÄ±ndan rahatsÄ±z olmaz!”

 
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