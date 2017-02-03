Beyonce hamileliÄŸiyle ilgili renkli fotoÄŸraflar paylaÅŸtÄ±

AmerikalÄ± Ã¼nlÃ¼ pop yÄ±ldÄ±zÄ± Beyonce ikiz bebek annesi oluyor. Beyonce hamileliÄŸiyle ilgili internet sitesi Ã¼zerinden yeni fotoÄŸraflar paylaÅŸtÄ±

Tam adÄ± Beyoncé Giselle Knowles-Carter olan sanatçÄ±, kendi internet sitesi üzerinden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflardan bazÄ±larÄ±nda kÄ±zÄ± ile birlikte de poz verdi.

SanatçÄ±, sitesinde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ve "Carter"lar diye imzaladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "AÅŸkÄ±mÄ±zÄ± ve mutluluÄŸumuzu paylaÅŸmak istedik. Ailemiz iki kiÅŸi daha büyüyor. Hepinize iyi dilekleriniz için çok teÅŸekkürler" dedi.

Beyonce internet sitesinde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflara, annelik ve güçlü kadÄ±nlÄ±k ile ilgili ÅŸiirsel metinler de eÅŸlik ediyor.

AÅŸk tanrÄ±çasÄ± Venüs, MÄ±sÄ±r kraliçesi Nefertiti, BatÄ± AfrikalÄ± tanrÄ± Osun gibi tarihsel karakterler isimleriyle bu metinlerde yer alÄ±rken bazÄ±larÄ±nÄ±n çekimlere ilham verdiÄŸi yorumlarÄ± da yapÄ±ldÄ±.

SanatçÄ±nÄ±n 5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Blue Ivy de bazÄ± karelerde annesi ile birlikte poz verdi.AmerikalÄ± ünlü pop yÄ±ldÄ±zÄ± Beyonce, kendisi gibi sanatçÄ± olan eÅŸi Jay Z ile 2008 yÄ±lÄ±nda evlenmiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe