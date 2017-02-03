Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/02/2017 08:22

Hayat Bilgisi'nin Arif'i 45 kilo verdi evliliÄŸe ilk adÄ±mÄ± attÄ±

Ãœmit Erdim

Efsane dizi Hayat Bilgisi'nde Arif karakterine hayat veren oyuncu Ãœmit Erdim 45 kilo verdi

Bir yÄ±lda 45 kilo veren Ümit Erdim, sevgilisi Seda ÇÄ±nar'a, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi sosyal medya üzerinden 'Ben olsam benimle evlenirdim' mesajÄ± atarak evlenme teklif etmiÅŸti. ÇÄ±nar ise 'Ben olsam 'evet' derdim' yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti. Erdim ile ÇÄ±nar, önceki gece evliliÄŸe ilk adÄ±mÄ± attÄ±.Aile arasÄ±nda yapÄ±lan niÅŸanda pasta kesen ikili, düÄŸünlerinin yaz aylarÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Ümit Erdim, niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla duyurdu. Erdim, fotoÄŸrafa, 'Sen ol da; ister yar ol, ister yara...Lütfun da baÅŸÄ±m üstüne, kahrÄ±mda...' notunu düÅŸtü.

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