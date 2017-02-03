Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/02/2017 10:04

Survivor 2017'nin yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± dopingli Ã§Ä±ktÄ±


Doping kullandÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸen Milli boksÃ¶r Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä±'nÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± program olan Survivor 2017'den elenip elenmeyeceÄŸi konusu netlik kazandÄ±.

Åžu sÄ±ralar 'Survivor 2017'de yarÄ±ÅŸan boksör Adem KÄ±lÄ±ççÄ±'nÄ±n, 2012 Londra Olimpiyat OyunlarÄ±'nda kazandÄ±ÄŸÄ± derece yasaklÄ± madde kullandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle iptal edilmiÅŸti. Bu durumun kesinleÅŸmesinin ardÄ±ndan ünlüler takÄ±mÄ±nda yer alan yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n, 'Survivor' adasÄ±na veda edip etmeyeceÄŸi merak konusu olmuÅŸtu. Gecce.com'un edindiÄŸi bilgiye göre; adada ilk 10 gün sergilediÄŸi performansla favoriler arasÄ±nda gösterilen Adem KÄ±lÄ±ççÄ±, 'Survivor'da yarÄ±ÅŸmaya devam edecek.' 

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