Defne Joy Foster'Ä±n annesi isyan etti KÄ±zÄ±mÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne FETÃ–'cÃ¼ler sebep oldu

Defne Joy Foster'Ä±n annesi Hatice Foster kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

36 yaÅŸÄ±ndaki Defne, 2 Åžubat 2011 gecesi Ä°stanbul KadÄ±köy'de kaldÄ±ÄŸÄ± bir evde rahatsÄ±zlandÄ±. Tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. YanÄ±nda ise o dönem Taraf gazetesinin yayÄ±n yönetmeni olan Ahmet Altan'Ä±n oÄŸlu Kerem Altan vardÄ±. Kerem Altan, gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Defne ise geride küçücük bir yavru, acÄ±lÄ± bir eÅŸ ve anne bÄ±rakarak sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±.

"KIZIMIN ÖLÜMÜNE FETÖCÜLER SEBEP OLDU"

Ä°ÅŸte dün talihsiz kadÄ±nÄ±n Ä°stanbul Zincirlikuyu'daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma töreni vardÄ±. Annesi Hatice Foster kÄ±zÄ±nÄ±n mezarÄ± baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±. AÄŸÄ±tlar yakÄ±p evladÄ±nÄ±n ölümünden sorumlu olanlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini açÄ±klayarak, ÅŸöyle haykÄ±rdÄ±: "Çok zor. Ä°çim kanÄ±yor. Ä°çim parçalanÄ±yor. Ne diyeyim size? Çünkü biz birbirine çok düÅŸkün anne evlattÄ±k. O yüzden onun yokluÄŸu beni periÅŸan etti. Kerem Altan ve ailesi, kÄ±zÄ±mÄ±n ÅŸüpheli ölümünden sonra baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± bile dilemedi. Bu iÅŸte bir bit yeniÄŸi var. Zaten amcasÄ±yla (Mehmet Altan) babasÄ± (Ahmet Altan) FETÖ davasÄ±ndan hapiste. DarÄ±sÄ±, Kerem'in baÅŸÄ±na! Ölmeden göreceÄŸim bunu. Onlar sebep oldu kÄ±zÄ±mÄ±n ölümüne. Biz sürecin takipçisiyiz. AvukatÄ±mÄ±z Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± dosyayÄ± geri açtÄ±. Çünkü gerçekten bir ÅŸey var. Adli TÄ±p Kurumu raporlarÄ± da birbiriyle çeliÅŸiyordu. Hepsi FETÖ'cüymüÅŸ. KÄ±zÄ±mÄ±n ölümüne FETÖ'cüler sebep oldu."