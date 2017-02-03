Ä°lhan MansÄ±z Survivor 2017'ye devam edecek mi

ÃœnlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Ä°lhan MansÄ±z kalbinden dolayÄ± rahatsÄ±zlanmÄ±ÅŸtÄ±. Tekrar oyunlara Ã§Ä±kÄ±p Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ± merak edilen eski futbolcu iÃ§in Survivor ekibinden cevap geldi.

Ünlüler takÄ±mÄ±nda mücadele eden Ä°lhan MansÄ±z, pazartesi günü Oyun öncesi rahatsÄ±zlanmÄ±ÅŸ, arkadaÅŸlarÄ± hemen doktora haber vermiÅŸti. Ä°lk tedavisi adada yapÄ±lan eski milli futbolcu, aÄŸÄ±rlarÄ±nÄ±n devam etmesi üzerine tekneyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lhan MansÄ±z hayranlarÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunu ve 'Survivor'a devam edip edemeyeceÄŸini merak ediyordu. Beklenen açÄ±klama sosyal medyadan yapÄ±ldÄ±. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sunuculuÄŸunu üstlendiÄŸi 'Survivor 2017'nin resmi Twitter hesabÄ±ndan, "Ödül oyununu kim kazanacak? Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n geri dönüÅŸüyle Ünlüler nasÄ±l bi performans sergileyecek?" mesajÄ± yayÄ±mlandÄ±.