EminÃ¶nÃ¼'nde alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay'a kimse dÃ¶nÃ¼p bakmadÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay, ÅŸapka ve gÃ¶zlÃ¼k takarak tanÄ±nmayacak halde EminÃ¶nÃ¼'nde gÃ¶nlÃ¼nce dolaÅŸÄ±p alÄ±ÅŸveriÅŸini yaptÄ±. Evine dÃ¶nmek iÃ§in arabasÄ±na binen YeÅŸilÃ§ay, sosyal medya hesabÄ±ndan fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

Oyuncu Nurgül YeÅŸilçay, Eminönü'nde rahatça gezip alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilmek için ÅŸapka ve gözlük takarak tanÄ±nmamaya çalÄ±ÅŸtÄ±. YeÅŸilçay öyle bir kamufle oldu ki kimsenin ruhu duymadÄ±. Instagram hesabÄ±ndan da fotoÄŸraf paylaÅŸan YeÅŸilçay, "Eminönü'nde dolaÅŸtÄ±m kimseler duymasÄ±n" notunu düÅŸtü.