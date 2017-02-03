Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/02/2017 16:40

Serdar OrtaÃ§ baba mÄ± oluyor o soruya cevap verdi

Serdar OrtaÃ§

Pop mÃ¼ziÄŸinin baÅŸarÄ±lÄ± ismi Serdar OrtaÃ§ bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde kendisine yÃ¶neltilen Ã§ocuk istiyor musunuz sorusuna cevap verdi

Serdar Ortaç, 'En Ä°yi Ben Söylerim' çekimlerinin gayet iyi geçtiÄŸini, birinci bölümün bittiÄŸini ve ikinci bölüm için çekim hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Ünlü popçu, "Yeni yÄ±ldaki planlarÄ±nÄ±zda çocuk yapmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?" sorusuna, "Nasip, hayÄ±rlÄ±sÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Ünlü çift, Ä°stinyePark AVM'deki alÄ±ÅŸveriÅŸ turunun ardÄ±ndan bir restorana geçerek, yemek eÅŸliÄŸinde uzun süre sobet etti.

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EminÃ¶nÃ¼'nde alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay'a kimse dÃ¶nÃ¼p bakmadÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay, ÅŸapka ve gÃ¶zlÃ¼k takarak tanÄ±nmayacak halde EminÃ¶nÃ¼'nde gÃ¶nlÃ¼nce dolaÅŸÄ±p alÄ±ÅŸveriÅŸini yaptÄ±. Evine dÃ¶nmek iÃ§in arabasÄ±na binen YeÅŸilÃ§ay, sosyal medya hesabÄ±ndan fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.


Ä°lhan MansÄ±z Survivor 2017'ye devam edecek mi

ÃœnlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Ä°lhan MansÄ±z kalbinden dolayÄ± rahatsÄ±zlanmÄ±ÅŸtÄ±. Tekrar oyunlara Ã§Ä±kÄ±p Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ± merak edilen eski futbolcu iÃ§in Survivor ekibinden cevap geldi.


Defne Joy Foster'Ä±n annesi isyan etti KÄ±zÄ±mÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne FETÃ–'cÃ¼ler sebep oldu

Defne Joy Foster'Ä±n annesi Hatice Foster kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.