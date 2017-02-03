Serdar OrtaÃ§ baba mÄ± oluyor o soruya cevap verdi

Pop mÃ¼ziÄŸinin baÅŸarÄ±lÄ± ismi Serdar OrtaÃ§ bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde kendisine yÃ¶neltilen Ã§ocuk istiyor musunuz sorusuna cevap verdi

Serdar Ortaç, 'En Ä°yi Ben Söylerim' çekimlerinin gayet iyi geçtiÄŸini, birinci bölümün bittiÄŸini ve ikinci bölüm için çekim hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Ünlü popçu, "Yeni yÄ±ldaki planlarÄ±nÄ±zda çocuk yapmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?" sorusuna, "Nasip, hayÄ±rlÄ±sÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Ünlü çift, Ä°stinyePark AVM'deki alÄ±ÅŸveriÅŸ turunun ardÄ±ndan bir restorana geçerek, yemek eÅŸliÄŸinde uzun süre sobet etti.