Burcu Esmersoy bakÄ±n sevgilisinden neden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ

Burcu Esmersoy, eski sevigilisi Tuna Aksu ile ayrÄ±lma nedenini aÃ§Ä±kladÄ±.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, eski sevigilisi Tuna Aksu ile ilgili sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Ä°kilinin ayrÄ±lma nedenlerinin ihanet olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Esmersoy, "Ben evlilik ve çocuk konusunda çekincesi olan bir insanÄ±m. Onun da böyle isteÄŸi olduÄŸu için anlaÅŸarak ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±k. Ä°hanet iddiasÄ± ikimizi de üzdü." Sunucu, gittiÄŸi mekanda Arda Turan'Ä± görünce kapÄ±dan döndüÄŸü haberleri sorulunca da ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: "KüslüÄŸümüz yok. Hatta eskisinden çok görüÅŸüyoruz. Bir ara ikimizin de iliÅŸkisi vardÄ±, pek görüÅŸemedik."