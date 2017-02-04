Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/02/2017 11:27

Yeliz YeÅŸilmen'in kÄ±zÄ±na giydirdiÄŸi kÄ±yafete takipÃ§ilerinden sert tepki


Hayvansever olduÄŸu iddia edilen Yeliz YeÅŸilmen'in kÄ±zÄ±na kÃ¼rt giydirmesi takipÃ§ilerini kÄ±zdÄ±rdÄ±.

Yeliz YeÅŸilmen, 6 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Asya ile birlikte FÄ±rÄ±ldak Ailesi BatsÄ±n Bu orta Dünya adlÄ± animasyon filminin galasÄ±na gitti. Film öncesi kÄ±zÄ±yla birlikte kameralara poz veren YeÅŸilmen, çekilmiÅŸ bir karesini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmayÄ± da ihmal etmedi.YeÅŸilmen, davet için kÄ±zÄ±na gerçek kürk giydirince, takipçilerinin tepkisini çekti. YeÅŸilmen'in bu paylaÅŸÄ±mÄ± hayvanseverleri kÄ±zdÄ±rdÄ±.

Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m: 

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