Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/02/2017 12:07

ÃœnlÃ¼ oyuncu Dakota Johnson cesur kÄ±yafetiyle galaya damgasÄ±nÄ± vurdu


KaranlÄ±ÄŸÄ±n 50 Tonu filminin galasÄ±na, filmin baÅŸrol oyuncusu olan Dakota Johnson giydiÄŸi gÃ¶ÄŸÃ¼s dekolteli kÄ±yafetle baÅŸ dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.

PerÅŸembe akÅŸamÄ± Los Angeles'ta yapÄ±lan KaranlÄ±ÄŸÄ±n 50 Tonu filminin galasÄ±na, ünlü oyuncu Dakota Johnson kÄ±yafetiyle damga vurdu. Geceye altÄ±na sütyen giymediÄŸi elbisesi ile katÄ±lan ünlü oyuncu Dakota Johnson, medya mensuplarÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± oldu.

Genç bir üniversite öÄŸrencisi olan Anastasia Steele ile zengin iÅŸ adamÄ± Christian Grey'in fantezilerle yüklü aÅŸk macerasÄ±nÄ± anlatan serinin bu ikinci halkasÄ± ise yönetmen James Foley'e emanet. Film, Türkiye'de 10 Åžubat'ta gösterime girecek.

KaranlÄ±ÄŸÄ±n 50 tonu fragmanÄ± izle


 


Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


FazÄ±l Say'dan kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

ÃœnlÃ¼ piyanist FazÄ±l Say, referandum tartÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmadÄ±. Oylama sistemini eleÅŸtiren sanatÃ§Ä±, "Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluk esas alÄ±nmalÄ±ydÄ±" dedi.


GÃ¼lben Ergen maddi sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor derneÄŸin ofisini taÅŸÄ±yacak

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu GÃ¼lben Ergen yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle "Ã‡ocuklar GÃ¼lsÃ¼n Diye DerneÄŸi"nin Etiler'deki ofisini kapatarak daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir yere taÅŸÄ±nma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Kainat gÃ¼zelinden Burak Ã–zÃ§ivit'e Ã¶vgÃ¼ dolu mesajlar

Oyuncu Burak Ã–zÃ§ivit'in fotoÄŸraf ve videolarÄ±na yorumlar yapan Ä°ranlÄ± model Mahlagha Jaberi'nin bu mesajlarÄ±na Fahriye Evcen'in tepkisi merak konusu.