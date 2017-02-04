ÃœnlÃ¼ oyuncu Dakota Johnson cesur kÄ±yafetiyle galaya damgasÄ±nÄ± vurdu

KaranlÄ±ÄŸÄ±n 50 Tonu filminin galasÄ±na, filmin baÅŸrol oyuncusu olan Dakota Johnson giydiÄŸi gÃ¶ÄŸÃ¼s dekolteli kÄ±yafetle baÅŸ dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.

PerÅŸembe akÅŸamÄ± Los Angeles'ta yapÄ±lan KaranlÄ±ÄŸÄ±n 50 Tonu filminin galasÄ±na, ünlü oyuncu Dakota Johnson kÄ±yafetiyle damga vurdu. Geceye altÄ±na sütyen giymediÄŸi elbisesi ile katÄ±lan ünlü oyuncu Dakota Johnson, medya mensuplarÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± oldu.

Genç bir üniversite öÄŸrencisi olan Anastasia Steele ile zengin iÅŸ adamÄ± Christian Grey'in fantezilerle yüklü aÅŸk macerasÄ±nÄ± anlatan serinin bu ikinci halkasÄ± ise yönetmen James Foley'e emanet. Film, Türkiye'de 10 Åžubat'ta gösterime girecek.

KaranlÄ±ÄŸÄ±n 50 tonu fragmanÄ± izle







