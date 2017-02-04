Kainat gÃ¼zelinden Burak Ã–zÃ§ivit'e Ã¶vgÃ¼ dolu mesajlar

Oyuncu Burak Ã–zÃ§ivit'in fotoÄŸraf ve videolarÄ±na yorumlar yapan Ä°ranlÄ± model Mahlagha Jaberi'nin bu mesajlarÄ±na Fahriye Evcen'in tepkisi merak konusu.

GüzelliÄŸiyle dillere destan Ä°ranlÄ± model Mahlagha Jaberi'nin, oyuncu Burak Özçivit'in fotoÄŸraf ve videolarÄ±na yorumlar yapmasÄ± dikkatleri çekti. Jaberi'nin, Özçivit'in fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n altÄ±na Türkçe olarak 'yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±', 'seni çok seviyoruz' gibi yorumlar yapmasÄ±, Özçivit'in sevgilisi oyuncu Fahriye Evcen'i çok kÄ±zdÄ±racaÄŸa benziyor.

Ä°ÅŸte o yorumlardan biri: