Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/02/2017 12:22

Kainat gÃ¼zelinden Burak Ã–zÃ§ivit'e Ã¶vgÃ¼ dolu mesajlar


Oyuncu Burak Ã–zÃ§ivit'in fotoÄŸraf ve videolarÄ±na yorumlar yapan Ä°ranlÄ± model Mahlagha Jaberi'nin bu mesajlarÄ±na Fahriye Evcen'in tepkisi merak konusu.

GüzelliÄŸiyle dillere destan Ä°ranlÄ± model Mahlagha Jaberi'nin, oyuncu Burak Özçivit'in fotoÄŸraf ve videolarÄ±na yorumlar yapmasÄ± dikkatleri çekti. Jaberi'nin, Özçivit'in fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n altÄ±na Türkçe olarak 'yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±', 'seni çok seviyoruz' gibi yorumlar yapmasÄ±, Özçivit'in sevgilisi oyuncu Fahriye Evcen'i çok kÄ±zdÄ±racaÄŸa benziyor.

Ä°ÅŸte o yorumlardan biri: 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


FazÄ±l Say'dan kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

ÃœnlÃ¼ piyanist FazÄ±l Say, referandum tartÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmadÄ±. Oylama sistemini eleÅŸtiren sanatÃ§Ä±, "Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluk esas alÄ±nmalÄ±ydÄ±" dedi.


GÃ¼lben Ergen maddi sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor derneÄŸin ofisini taÅŸÄ±yacak

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu GÃ¼lben Ergen yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle "Ã‡ocuklar GÃ¼lsÃ¼n Diye DerneÄŸi"nin Etiler'deki ofisini kapatarak daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir yere taÅŸÄ±nma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


ABD Tarkan'Ä±n konseri iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor tÃ¼m afiÅŸler caddelerde geziyor

Tarkan'Ä±n Mart ayÄ±ndaki New York konserleri iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar devam ederken, Tarkan'Ä±n afiÅŸini taksiler taÅŸÄ±yor.