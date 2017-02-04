ABD Tarkan'Ä±n konseri iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor tÃ¼m afiÅŸler caddelerde geziyor

Tarkan'Ä±n Mart ayÄ±ndaki New York konserleri iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar devam ederken, Tarkan'Ä±n afiÅŸini taksiler taÅŸÄ±yor.

Megastar, New York ve Los Angeles'ta gerçekleÅŸecek konserlerinde dünya çapÄ±nda ses getiren ve milyonlar tarafÄ±ndan sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendirecek. Sosyal medya hesabÄ±ndan bir video paylaÅŸan Tarkan New York'ta taksilerin üzerinde yer alan kendi reklamlarÄ±nÄ±n görüntülerini yer verdi. Videonun arkasÄ±ndaki ses de Tarkan'Ä±n Ä°ngilizce söylediÄŸi ÅŸarkÄ±ydÄ±. Tarkan hayranlarÄ± videoyu beÄŸeni ve yorum yaÄŸmuruna tuttu. Tarkan'Ä±n dünyaya açÄ±lmasÄ±nÄ± tüm hayranlarÄ± Instagram üzerinden kutladÄ±.