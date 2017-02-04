Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/02/2017 12:19

Caner Erkin Asena'nÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava hukuka aykÄ±rÄ±


Asena Atalay'Ä±n eski eÅŸine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± icra davasÄ± Ã¼zerine, Caner Erkin'in avukatÄ± karara aykÄ±rÄ± dÃ¼zenlenen icra takibi iÃ§in mahkemeye baÅŸvurup durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Asena Atalay, eski eÅŸi Caner Erkin'den olan oÄŸlu ÇÄ±nar'Ä±n barÄ±nma giderleri için 110 bin lira talep etti. Atalay'Ä±n gelecek aylardaki kira borcu olduÄŸu iddia edildi. ÇocuÄŸun saÄŸlÄ±k giderleri için de istenen 120 bin liranÄ±n fazla; gÄ±da masraflarÄ±, özel ders, müzik eÄŸitimi, spor gibi dersler için istenen 70 bin liranÄ±n ise hukuksuz olduÄŸu ileri sürüldü. Dilekçede; ÇÄ±nar'Ä±n üç aylÄ±k yaz tatili ve sömestr tatili için talep edilen tatil parasÄ± 150 bin liranÄ±n ise fahiÅŸ bir rakam olduÄŸu kaydedildi. Caner Erkin'in itirazÄ± sonrasÄ± mahkeme, icranÄ±n durdurulmasÄ±na karar verdi. Ä°cranÄ±n iptali için açÄ±lan dava ise sürüyor.

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