GÃ¼lben Ergen maddi sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor derneÄŸin ofisini taÅŸÄ±yacak

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu GÃ¼lben Ergen yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle "Ã‡ocuklar GÃ¼lsÃ¼n Diye DerneÄŸi"nin Etiler'deki ofisini kapatarak daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir yere taÅŸÄ±nma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

2010 yÄ±lÄ±nda Gülben Ergen öncülüÄŸünde baÅŸlatÄ±lan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasÄ±nÄ±n devamÄ± olarak kurulan Çocuklar Gülsün Diye DerneÄŸi zor günler geçiriyor. Ä°ddialara göre Gülben Ergen, son günlerde dernekteki elemanlarÄ±nÄ± 'DadÄ± Mutfakta' isimli restoranÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, konuyla ilgili olarak, kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan film ÅŸirketine ait olan Etiler Aytar Caddesi'nde bulunan büroyu daha küçük bir daireye taÅŸÄ±mak için böyle bir karar verdiklerini açÄ±kladÄ±. "Olay tamamen ekonomik, daireyi kiraya verip küçük bir ofise geçeceÄŸiz" diyen Ergen, derneÄŸi nereye taÅŸÄ±mayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamadÄ±.

Ä°ÅŸte binadaki kiralÄ±k daire derneÄŸin eski ofisi: