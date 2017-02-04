Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/02/2017 13:10

FazÄ±l Say'dan kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran referandum aÃ§Ä±klamasÄ±


ÃœnlÃ¼ piyanist FazÄ±l Say, referandum tartÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmadÄ±. Oylama sistemini eleÅŸtiren sanatÃ§Ä±, "Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluk esas alÄ±nmalÄ±ydÄ±" dedi.

Nisan ayÄ± içerisinde yapÄ±lmasÄ± öngörülen referandum için anket sonuçlarÄ± farklÄ±lÄ±k gösterirken, FazÄ±l Say kararsÄ±z kitle hakkÄ±nda yorumda bulundu. Sosyal medyadan görüÅŸlerini aktaran Say, "Bu sabah baÅŸkanlÄ±k referandumu ile ilgili son dönemde yapÄ±lmÄ±ÅŸ anket ve araÅŸtÄ±rmalarÄ± inceledim. Kimisinde "hayÄ±r" önde kimisinde "evet" önde, ciddi oranda da bir kararsÄ±z kitle var" ifadelerine yer verdi. Partiler içinde de kararsÄ±zlÄ±k olduÄŸuna dikkat çeken Say, "MHP seçmeninin parti lideri gibi düÅŸünmediÄŸi çok net ortada." dediFazÄ±l Say, referandum oylamasÄ±yla ilgili önerilerini ÅŸu cümlelerle aktardÄ±:"Bu tarz, topluma sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi soran bir referandumda üçte iki çoÄŸunluk esas alÄ±nmalÄ±ydÄ± , yüzde elli deÄŸil. Yani sonuç 52'ye 48 filan çÄ±karsa, toplumun tamamÄ± için zor olur."

 

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