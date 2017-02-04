Seda Sayan tekme attÄ± 41 yÄ±llÄ±k sembol gece kulÃ¼bÃ¼ kapatÄ±ldÄ±

Seda Sayan, uzun sÃ¼redir kira alamadÄ±ÄŸÄ± 'Etiler Åžamdan' a tahliye kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±p mekanÄ± boÅŸalttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bir süredir hastanede tedavi gören iÅŸletme sahibi Mehmet Tuna ile Sayan, uzun süredir kira ödenmediÄŸi için karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸti. Sayan, sosyal medyada da yer bulan mekanÄ±n tahliye edilmesiyle ilgili olarak avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir açÄ±klama yaptÄ±. Kira sözleÅŸmesinin 5 yÄ±llÄ±k olup 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n Ekim ayÄ±nda sona erdiÄŸini belirten Sayan, Nispetiye Caddesi'nde kiralarÄ±n en az 40-50 bin dolar olduÄŸunu ancak mekanÄ±n kirasÄ± için iÅŸletme sahibiyle kuru 1,60 olarak sabitlediklerini açÄ±kladÄ±. Buna raÄŸmen 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±ndan bu yana kira ödenmediÄŸini söyleyen Seda Sayan, Tuna'nÄ±n taahhüdü yerine getirmediÄŸi için iki ayrÄ± mahkemeden aldÄ±klarÄ± tahliye kararÄ±nÄ± hayata geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: Sözcü