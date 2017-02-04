Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/02/2017 18:26

Seda Sayan tekme attÄ± 41 yÄ±llÄ±k sembol gece kulÃ¼bÃ¼ kapatÄ±ldÄ±


Seda Sayan, uzun sÃ¼redir kira alamadÄ±ÄŸÄ± 'Etiler Åžamdan' a tahliye kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±p mekanÄ± boÅŸalttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bir süredir hastanede tedavi gören iÅŸletme sahibi Mehmet Tuna ile Sayan, uzun süredir kira ödenmediÄŸi için karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸti. Sayan, sosyal medyada da yer bulan mekanÄ±n tahliye edilmesiyle ilgili olarak avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir açÄ±klama yaptÄ±. Kira sözleÅŸmesinin 5 yÄ±llÄ±k olup 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n Ekim ayÄ±nda sona erdiÄŸini belirten Sayan, Nispetiye Caddesi'nde kiralarÄ±n en az 40-50 bin dolar olduÄŸunu ancak mekanÄ±n kirasÄ± için iÅŸletme sahibiyle kuru 1,60 olarak sabitlediklerini açÄ±kladÄ±. Buna raÄŸmen 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±ndan bu yana kira ödenmediÄŸini söyleyen Seda Sayan, Tuna'nÄ±n taahhüdü yerine getirmediÄŸi için iki ayrÄ± mahkemeden aldÄ±klarÄ± tahliye kararÄ±nÄ± hayata geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: Sözcü

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


FazÄ±l Say'dan kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

ÃœnlÃ¼ piyanist FazÄ±l Say, referandum tartÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmadÄ±. Oylama sistemini eleÅŸtiren sanatÃ§Ä±, "Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluk esas alÄ±nmalÄ±ydÄ±" dedi.


GÃ¼lben Ergen maddi sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor derneÄŸin ofisini taÅŸÄ±yacak

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu GÃ¼lben Ergen yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle "Ã‡ocuklar GÃ¼lsÃ¼n Diye DerneÄŸi"nin Etiler'deki ofisini kapatarak daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir yere taÅŸÄ±nma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Kainat gÃ¼zelinden Burak Ã–zÃ§ivit'e Ã¶vgÃ¼ dolu mesajlar

Oyuncu Burak Ã–zÃ§ivit'in fotoÄŸraf ve videolarÄ±na yorumlar yapan Ä°ranlÄ± model Mahlagha Jaberi'nin bu mesajlarÄ±na Fahriye Evcen'in tepkisi merak konusu.