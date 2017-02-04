Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/02/2017 19:53

Buse Terim 10 gÃ¼n Ã¶ncesinden hediyesini aldÄ±


Volkan BahÃ§ekapÄ±lÄ± ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren Buse Terim 14 Åžubat'ta ilk hediyesini kocasÄ±ndan deÄŸil parfÃ¼m firmasÄ±ndan aldÄ±.

Buse Terim 14 Åžubat sevgililer gününe henüz 10 gün olmasÄ±na raÄŸmen ilk hediyesini aldÄ±. 2014 yÄ±lÄ±nda Volkan BahçekapÄ±lÄ± ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren Buse Terim'e ilk hediyesini kocasÄ± deÄŸil bir parfüm firmasÄ± gönderdi. AldÄ±ÄŸÄ± hediye karÅŸÄ±sÄ±nda çok mutlu olan Buse Terim, hediyesinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip Instagram hesabÄ±ndan, "Ä°lk sevgililer günü hediyem, kokusuna bayÄ±ldÄ±m." notuyla paylaÅŸtÄ±.

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