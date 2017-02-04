Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/02/2017 20:00

Jennifer Lopez'in o paylaÅŸÄ±mÄ± yÃ¼rek hoplattÄ±


Las Vegas'ta vereceÄŸi konser Ã¶ncesi Instagram hesabÄ±ndan Ã§ekildiÄŸi cesur fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan Jennifer Lopez, takipÃ§ilerini ÅŸaÅŸkÄ±na uÄŸrattÄ±.

Dünyaca ünlü yÄ±ldÄ±z Jennifer Lopez, 8 Åžubat'ta Las Vegas'ta vereceÄŸi konser öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla takipçilerinin akÄ±lÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan almayÄ± baÅŸardÄ±.

TiÅŸörtünü göÄŸsünün üzerine kadar kÄ±vÄ±ran ünlü yÄ±ldÄ±z, ayna karÅŸÄ±sÄ±na geçip verdiÄŸi cesur pozu, Instagram hesabÄ±ndan "AkÄ±l ve vücut olarak Las Vegas'a hazÄ±rÄ±m" notuyla Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Seda Sayan partiye gidemeyince acÄ± gerÃ§eÄŸi bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±

Seda Sayan annesinin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Demet AkalÄ±n kÄ±zÄ± Hira'nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ partisine katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±kladÄ±.


Buse Terim 10 gÃ¼n Ã¶ncesinden hediyesini aldÄ±

Volkan BahÃ§ekapÄ±lÄ± ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren Buse Terim 14 Åžubat'ta ilk hediyesini kocasÄ±ndan deÄŸil parfÃ¼m firmasÄ±ndan aldÄ±.


Seda Sayan tekme attÄ± 41 yÄ±llÄ±k sembol gece kulÃ¼bÃ¼ kapatÄ±ldÄ±

Seda Sayan, uzun sÃ¼redir kira alamadÄ±ÄŸÄ± 'Etiler Åžamdan' a tahliye kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±p mekanÄ± boÅŸalttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.