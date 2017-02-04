Jennifer Lopez'in o paylaÅŸÄ±mÄ± yÃ¼rek hoplattÄ±

Las Vegas'ta vereceÄŸi konser Ã¶ncesi Instagram hesabÄ±ndan Ã§ekildiÄŸi cesur fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan Jennifer Lopez, takipÃ§ilerini ÅŸaÅŸkÄ±na uÄŸrattÄ±.

Dünyaca ünlü yÄ±ldÄ±z Jennifer Lopez, 8 Åžubat'ta Las Vegas'ta vereceÄŸi konser öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla takipçilerinin akÄ±lÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan almayÄ± baÅŸardÄ±.

TiÅŸörtünü göÄŸsünün üzerine kadar kÄ±vÄ±ran ünlü yÄ±ldÄ±z, ayna karÅŸÄ±sÄ±na geçip verdiÄŸi cesur pozu, Instagram hesabÄ±ndan "AkÄ±l ve vücut olarak Las Vegas'a hazÄ±rÄ±m" notuyla Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.