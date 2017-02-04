Seda Sayan partiye gidemeyince acÄ± gerÃ§eÄŸi bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±

Seda Sayan annesinin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Demet AkalÄ±n kÄ±zÄ± Hira'nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ partisine katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±kladÄ±.

Demet AkalÄ±n kÄ±zÄ± Hira için peri masallarÄ±nÄ± aratmayan bir doÄŸum günü partisi düzenledi. DoÄŸum günü partisine iÅŸ ve sanat dünyasÄ±ndan çok sayÄ±da tanÄ±nmÄ±ÅŸ sima katÄ±ldÄ±. Partide gözler Demet AkalÄ±n'la arasÄ±ndan su sÄ±zmayan Seda Sayan'Ä± da aradÄ± ancak Sayan partiye gelmemiÅŸti. Gerçek kÄ±sa süre sonra ortaya çÄ±ktÄ±. Seda Sayan, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla annesinin rahatsÄ±z olduÄŸunu ve onunla ilgilendiÄŸi için partiye katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi ve minik Hira'nÄ±n doÄŸum gününü kutladÄ±.

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